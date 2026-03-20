Leandro Boneco está no paredão do BBB 26 após 1ª etapa da dinâmica 'Triângulo de Risco'

O participante Leandro Boneco já está no paredão do BBB 26 desta semana após ser realizada a primeira etapa da dinâmica "Triângulo de Risco".

Os quatro primeiros eliminados da Prova do Líder, de quinta-feira (19), participavam do momento. Assim, Boneco estava ao lado de Chaiany, Samira e Juliano Floss.

Durante o programa ao vivo, os quatro sortearam em uma urna a ordem de escolha das quatro caixas. Pela ordem, eles escolheram uma caixa cada um. O que encontrasse a pulseira na caixa 2, estava automaticamente emparedado.

Escolha das caixas

Caixa 1: Chaiany

Chaiany Caixa 2: Boneco

Boneco Caixa 3: Juliano

Juliano Caixa 4: Samira

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Confira as regras de cada etapa:

Primeira etapa

Samira, Leandro, Chaiany e Juliano, que foram os quatro eliminados, vão fazer um sorteio para definir a ordem de jogo.

Conforme a sequência estabelecida, cada um escolherá uma caixinha, mas apenas uma delas traz um bracelete. Quem encontrar o item já está emparedado.

Segunda etapa

O emparedado terá, então, uma missão no programa de sábado (2), ao vivo. A produção disponibilizará um cartão em que estará escrito "Paredão" junto de três caixas. Ele precisa esconder o cartão em uma delas.

Tadeu pedirá para ele escolher duas pessoas. O emparedado, então, diz quem, entre os dois selecionados, escolhe a caixa primeiro e quem escolhe depois. A caixa que sobrar fica com o próprio emparedado.

No fim, eles poderão trocar as caixas. O emparedado faz a primeira troca, seguindo pelo primeiro escolhido e depois pelo segundo selecionado.

Todos devem abrir as caixas ao mesmo tempo e quem ficar com a caixa onde está o cartão do paredão estará automaticamente na berlinda da semana.