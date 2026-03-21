Com castigo duplo, veja quem são os monstros do BBB 26 nesta semana

O líder Alberto Cowboy e seu aliado, Jonas Sulzbach, foram escolhidos por Leandro Boneco, Anjo da semana, para o Castigo do Monstro em dupla desta semana no BBB 26.

A definição ocorreu no fim da tarde deste sábado (21), logo após Leandro Boneco vencer a disputa que dá ao proprietário do colar a capacidade de imunizar um dos confinados.

O nome do castigo do Monstro da semana é “Cara e Coroa”. A explicação foi lida pelo Anjo.

Conforme a instrução, os dois participantes vão permanecer juntos, um de costas para o outro, até a formação de Paredão, com períodos específicos de pausa. Eles perderam 300 estalecas e saíram do VIP para a Xepa.

O Anjo também poderá escolher entre ver o vídeo da família ou ganhar uma imunidade extra para dar para alguém.