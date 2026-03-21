Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com castigo duplo, veja quem são os monstros do BBB 26 nesta semana

Alberto e Jonas perderam 300 estalecas e terão de cumprir o castigo até domingo (22).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Marciele ao lado de Cowboy e Jonas. Eles estão no jardim da casa do BBB. Cowboy e Jonas foram escolhidos para o castigo do monstro.
Legenda: Participantes escolhidos por Leandro Boneco para cumprir o castigo do monstro.
Foto: Reprodução/TV Globo.

O líder Alberto Cowboy e seu aliado, Jonas Sulzbach, foram escolhidos por Leandro Boneco, Anjo da semana, para o Castigo do Monstro em dupla desta semana no BBB 26.

A definição ocorreu no fim da tarde deste sábado (21), logo após Leandro Boneco vencer a disputa que dá ao proprietário do colar a capacidade de imunizar um dos confinados.

O nome do castigo do Monstro da semana é “Cara e Coroa”. A explicação foi lida pelo Anjo.

Conforme a instrução, os dois participantes vão permanecer juntos, um de costas para o outro, até a formação de Paredão, com períodos específicos de pausa. Eles perderam 300 estalecas e saíram do VIP para a Xepa.

O Anjo também poderá escolher entre ver o vídeo da família ou ganhar uma imunidade extra para dar para alguém.

Assuntos Relacionados
Marciele ao lado de Cowboy e Jonas. Eles estão no jardim da casa do BBB. Cowboy e Jonas foram escolhidos para o castigo do monstro.
Zoeira

Com castigo duplo, veja quem são os monstros do BBB 26 nesta semana

Alberto e Jonas perderam 300 estalecas e terão de cumprir o castigo até domingo (22).

Redação
Há 44 minutos
Leandro Boneco olha para a câmera. Ele veste um colete branco.
Zoeira

Saiba quem ganhou a Prova do Anjo do BBB 26 neste sábado (21/03)

Anjo dessa semana indica duas pessoas para o Castigo do Monstro.

Redação
Há 1 hora
Foto mostra imagem dos sete integrantes da banda BTS.
Zoeira

BTS faz retorno histórico do grupo neste sábado (21), com transmissão ao vivo na Netflix

Show ao vivo em Seul marcou reencontro após quase quatro anos e atraiu fãs no mundo todo.

Redação
Há 1 hora
Imagem dividida mostrando o mesmo homem em duas fases: à esquerda mais jovem, com cabelo escuro e expressão séria; à direita mais velho, sorrindo e usando chapéu.
Zoeira

Nicholas Brendon, ator de 'Buffy, a Caça-Vampiros', morre aos 54 anos

O anúncio foi feito pela família do artista nessa sexta (20).

Redação
21 de Março de 2026
Reynaldo Gianecchini, Marcos Mion e Priscila Fantin sorriem abraçados no palco iluminado do programa Caldeirão com Mion. O trio compõe uma cena alegre em um cenário vibrante com tons de rosa e roxo ao fundo.
Zoeira

'Caldeirão com Mion' traz reencontro entre Reynaldo Gianecchini e Priscila Fantin neste sábado (21)

Programa apresentado por Marcos Mion vem revirando o baú de memórias da TV brasileira.

Redação
21 de Março de 2026
juca de oliveira morreu
Zoeira

Famosos prestam homenagens a Juca de Oliveira

Ana Maria Braga, Debóra Bloch e Adriane Galisteu foram algumas das personalidades que lamentaram a partida do ator.

Geovana Almeida*
21 de Março de 2026
Chuck Norris deixa patrimônio avaliado em 70 milhões de dólares.
Zoeira

Saiba como deve ser dividida a herança milionária de Chuck Norris

Ator deixou fortuna milionária e patrimônio deve ser destinado à família.

Redação
21 de Março de 2026
Tainá e Éder anunciaram que estão esperando o primeiro filho juntos.
Zoeira

Tainá Militão anuncia gravidez do primeiro filho com Éder Militão

Influenciadora compartilhou novidade nas redes sociais.

Redação
21 de Março de 2026
Homem de jaleco e luvas em laboratório segura uma estante com tubos de ensaio e analisa uma amostra com pipeta sobre a bancada.
Zoeira

'O Clone', 'Avenida Brasil' e 'Saramandaia': Relembre trabalhos de Juca de Oliveira

Ator faleceu na madrugada deste sábado (21), aos 91 anos.

Redação
21 de Março de 2026
Juca de Oliveira. Homem idoso sorridente, de cabelo branco e usando óculos, vestido com terno escuro e camisa branca, em pé ao ar livre com árvores e folhagem verde ao fundo.
Zoeira

Morre Juca de Oliveira, o Dr. Albieri de 'O Clone', aos 91 anos

Ator estava internado na UTI desde o dia 13 de março.

Redação
21 de Março de 2026
Pessoa em pé em um estúdio iluminado, vestindo uma camiseta de manga curta cinza. Ao fundo, há painéis coloridos em tons de rosa, roxo e azul, com luzes verticais compondo o cenário.
Zoeira

Acompanhe a prova do anjo do BBB 26 neste sábado (21)

Anjo vai imunizar um participante na formação de paredão de domingo (22).

Redação
21 de Março de 2026
Imagem em preto e branco de um casal deitado na cama sob o edredom, trocando carinho e se beijando, com o logo do BBB no canto superior.
Zoeira

BBB 26: Jonas e Jordana trocam beijos e carícias embaixo do edredom

Novo casal do reality dormiu juntos após a festa desta sexta (20).

Redação
21 de Março de 2026
Imagem do participante Leandro Boneco, do BBB 26, para matéria sobre Triângulo do Risco.
Zoeira

Leandro Boneco está no paredão do BBB 26 após 1ª etapa da dinâmica 'Triângulo de Risco'

Os quatro primeiros eliminados da Prova do Líder, de quinta-feira (19), participaram do momento.

Redação
20 de Março de 2026
Foto do autor Dylan Thomas para matéria sobre o livro Os pêssegos e outros contos.
Zoeira

Dylan Thomas, poeta e ícone modernista, revisita juventude em coletânea de contos

Livro "Os pêssegos e outros contos" reúne narrativas do poeta galês, marcadas por experimentação literária e recortes autobiográficos.

Beatriz Rabelo
20 de Março de 2026
Montagem mostra dois momentos de Dani Gondim sorrindo: à esquerda, ela apoia o rosto nas mãos em um leito hospitalar e, à direita, celebra com os braços erguidos entre balões em sua casa. As imagens em tons de azul e rosa destacam a transição de um momento de cuidado para uma celebração vibrante de vida e alegria.
Zoeira

Atriz cearense Dani Gondim anuncia remissão do câncer: 'Celebrando a nova vida'

Dani descobriu um linfoma no mediastino em 2025 após estrelar filme sobre o câncer da repórter Marina Alves.

Redação
20 de Março de 2026
Artistas e lutadores lamentam morte de Chuck Norris.
Zoeira

Artistas e lutadores lamentam morte de Chuck Norris

Ator, que esteve em filmes como "Os Mercenários 2", morreu aos 86 anos.

Redação
20 de Março de 2026
foto do ator Chuck Norris em evento de divulgação de filme.
Zoeira

Quem foi Chuck Norris, ídolo do cinema que faleceu aos 86 anos

Relembre os principais trabalhos do ator nas telonas.

Diário do Nordeste, AFP
20 de Março de 2026
Uma pessoa usando camiseta regata clara está em pé diante de uma parede colorida com ilustrações grandes de frutas. A pessoa aponta com o braço estendido para a direita da imagem, exibindo tatuagens no braço e usando uma pulseira amarela. Um microfone de lapela está preso à roupa.
Zoeira

Casa do BBB 26 vai para o 'Tá Com Nada' após vacilo de Jonas Sulzbach: 'Fiz café na Xepa'

Brother estava no Vip e não podia consumir alimentos do outro grupo.

Redação
20 de Março de 2026
Quatro pessoas sentadas em um sofá e em um banco acolchoado em uma sala decorada, todas vestindo coletes esportivos numerados. Almofadas com detalhes dourados estão espalhadas pela área, e o logo 'BBB' aparece no canto superior direito da imagem.
Zoeira

Triângulo de Risco colocará brother do BBB 26 no paredão nesta sexta (20); entenda dinâmica

Samira, Leandro, Chaiany e Juliano participam da primeira etapa.

Redação
20 de Março de 2026
Foto de Alberto Cowboy, que ganhou prova do líder no bbb 26.
Zoeira

Com nova liderança de Alberto Cowboy, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26

Brother ganhou terceira prova seguida.

Redação
19 de Março de 2026