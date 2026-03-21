Saiba quem ganhou a Prova do Anjo do BBB 26 neste sábado (21/03)

Leandro Boneco é o novo Anjo da semana do BBB 26. A décima Prova do Anjo desta edição foi realizada na tarde deste sábado (21).

Com a vitória, Leandro Boneco poderá imunizar outro participante na formação do Paredão, que deve ocorrer no domingo (22).

Além disso, como nas semanas anteriores, o Anjo pode escolher entre imunizar mais uma pessoa ou assistir o vídeo enviado pela família.

Outro poder do vencedor é colocar alguém no Castigo do Monstro. Dessa vez, o castigo é em dupla, ou seja, duas pessoas serão indicadas para a dinâmica.

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VEJA COMO FOI A PROVA DO ANJO

Conforme informou o apresentador Tadeu Schmidt, os participantes precisavam construir a "Torre do Anjo", uma estrutura de latinhas, usando uma pinça. O vencedor era quem terminasse de montar a torre com o menor tempo.

Ana Paula, Juliano, Marciele, Jordana, Chaiany e Milena foram eliminados por tocarem nas peças com as mãos. Samira e Gabriela foram eliminadas por ultrapassarem o tempo limite de 20 minutos.

Leandro Boneco concluiu em 15:52:660. Jonas foi eliminado após superar o tempo do adversário.

Solange Couto chegou a finalizar a prova com o tempo de 19:08:235, contudo, posteriormente ela foi desclassificada por ter tocado nas peças com um dedo.