BBB 26: Jonas e Jordana trocam beijos e carícias embaixo do edredom

A noite foi movimentada para Jonas e Jordana após a festa dessa sexta-feira (26) no BBB 26. O novo casal dormiu junto e trocou beijos e carícias embaixo do edredom da cama da sister durante a madrugada deste sábado (21).

Os dois tinham deixado a festa do programa e estavam conversando no quarto Sonho de Voar, em camas diferentes, quando Jordana chamou Jonas. "Vem aqui, deixa eu te contar um segredo", disse a sister.

"Um segredo só para mim? Eu quero, sou muito curioso para saber as coisas", ele disse, enquanto segue para a cama de Jordana. Ela continua a brincadeira e diz que o segredo é "imperdível".

Jonas deita junto com ela e ela finalmente diz: "essa é a melhor cama do quarto". Os dois riem e começam a se beijar, já deitados juntos na cama da sister. Essa é a segunda vez que os dois trocam beijos no BBB 26.

Logo depois, os dois começam a trocar carícias e a sister joga o edredom por cima dela e de Jonas, que, sem serem filmados, continuam se movimentando por baixo do edredom.

"Está quente o quarto", fala Jordana depois de alguns minutos da movimentação com Jonas no edredom.

Os dois também comentam sobre a relação ainda ser um segredo para o restante dos colegas de confinamento. "Bom que ninguém enche o nosso saco", disse a sister.