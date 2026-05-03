‘Não tenho contato’: Samira desabafa sobre amizade com ‘eternos’ pós-BBB

A ex-participante do BBB 26, Samira, durante entrevista nesse sábado (2), desabafou sobre sua relação com ex-parceiros de jogo, os ‘eternos’: Ana Paula, Milena e Juliano Floss.

"Está todo mundo aí hoje, né? Está todo mundo menos a Paula. Eu ainda não encontrei ninguém [...] Agora eu não tenho contato mais", disse, ao UOL.

Samira acompanhou das areias de Copacabana o show de Shakira. A integrante do grupo Pipoca foi a décima terceira eliminada do BBB 26.

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FIM DA AMIZADE

Apesar da parceria do quarteto, alguns posicionamentos e falas de Samira colocaram ela em uma posição delicada com relação aos amigos de confinamento. Após a saída de todos, os outros três 'eternos' tiveram acesso a momentos dúbios da sister.

Após ser eliminada, Samira bateu um papo com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro e disse que não lembrava de ter falado mal de Milena e Ana Paula Renault. Os apresentadores, então, chamaram um VT com alguns desses momentos.

Ao rever as cenas, a gaúcha se disse chocada. "Estou passada, tá, gente? Tem os momentos que a gente briga e fica com a cabeça quente. E como a casa é pequena, às vezes a gente só quer desabafar, conversar", disse.

Em seguida, Gil lembrou quando ela sugeriu que Jonas e Cowboy barrassem a jornalista da festa do líder. "Esse aí eu me surpreendi, não lembrava. [...] Eu me surpreendi comigo mesma", afirmou a sister que ficou marcada na edição por 'querer tudo".