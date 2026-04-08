BBB 26: Samira se diz surpresa com comentários sobre Milena e Ana Paula

Após ser eliminada do BBB 26, Samira bateu um papo com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro e disse que não lembrava de ter falado mal de Milena e Ana Paula Renault. Os apresentadores, então, chamaram um VT com alguns desses momentos.

Ao rever as cenas, a gaúcha se disse chocada. "Estou passada, tá, gente? Tem os momentos que a gente briga e fica com a cabeça quente. E como a casa é pequena, às vezes a gente só quer desabafar, conversar", disse.

Em seguida, Gil lembrou quando ela sugeriu que Jonas e Cowboy barrassem a jornalista da festa do líder. "Esse aí eu me surpreendi, não lembrava. [...] Eu me surpreendi comigo mesma", afirmou a sister que ficou marcada na edição por 'querer tudo".

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A sister negou que tenha feito jogo duplo e traido os aliados para tentar permanecer no jogo, mas admitiu ter falhado com o grupo.

"Jamais ia querer prejudicá-los porque eu sei que realmente eles têm um carinho muito bonito por mim e eu por eles. [...] eu acho que eu tava realmente deixando levar, porque eu realmente acho que eu sou muito sentimental", contou.