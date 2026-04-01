Após acumular mais de R$ 400 mil em prêmios, Samira viraliza por 'querer tudo' do BBB 26
A gaúcha ganhou um apartamento e mais de R$ 100 mil de patrocinadores do programa.
Desde que chegou ao Top 10 do Big Brother Brasil 26 e garantiu um apartamento e R$ 100 mil, Samira tem tido várias rusgas com os aliados no game. Primeiro, ela transformou Juliano Floss em adversário e, agora, escondeu de Ana Paula Renault e Milena a informação privilegiada que conquistou nessa terça-feira (31), na dinâmica "Ganha-Ganha".
Mas, além dessa situação, que pode ser uma estratégia de jogo da gaúcha, outro comportamento dela tem repercutido nas redes sociais: o de querer tudo que o reality pode oferecer. Começou domingo (29), quando ela ficou "enciumada" por Ana Paula ter dado um perfume para Juliano, e seguiu nesta quarta-feira (1º), quando Milena foi quem ganhou o presente.
"Após ganhar um apartamento, 100 mil de uma dinâmica, 20 mil de outra, 10 mil de um big fone que largou sem atender e 10 mil + uma informação premiada que escondeu das aliadas, Samira segue cobrando das colegas que lhe presenteiem com um perfume", alfinetou uma usuária do X.
Durante a dinâmica do "Closet do Líder", a atendente de bar também demonstrou querer ganhar um tênis e um perfume. "Ai, eu quero um tênis de jacarezinho. Mercado [Pago], manda um tênis do jacarezinho para mim também", pediu ela, enquanto Ana Paula experimentava um calçado. "Mercado [Pago], também quero perfume", insistiu.
Nesta semana, a gaúcha ainda se irritou com Ana Paula após a jornalista escolher dar um ovo de Páscoa para Leandro Boneco e não para ela.
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Discussão com Ana Paula
Nesta quarta, Samira e Ana Paula conversaram sobre esses pequenos desentendimentos e a "pipoca" ouviu da "veterana" que estava agindo diferente. "Você mudou alguma coisa e está bem diferente. Não sei se a Tia Milena percebeu a mesma coisa, mas eu estou falando a percepção minha", pontuou a jornalista.
Na defensiva, Samira disse que continua ela mesma.
Qual foi a informação privilegiada que Samira ganhou no BBB 26?
Nessa terça-feira (31), antes da eliminação de Solange Couto, Samira, Ana Paula e Juliano participaram da dinâmica "Ganha-Ganha". Ana Paula teve o poder de decisão e escolheu dar R$ 20 mil para Juliano, que ainda não havia ganhado nada no reality, e R$ 10 mil e uma informação privilegiada para Samira.
A informação, segundo o apresentador Tadeu Schmidt, é que, nesta semana, o Anjo será autoimune.
Samira ficou receosa de repassar a mensagem para Ana Paula e Milena por medo de que a dupla contasse para Juliano, com quem ela rompeu a aliança.
BBB 26 terá nova Prova do Líder nesta quarta (1º)
Em modo turbo, o BBB 26 terá mais uma Prova do Líder nesta quarta-feira (1º). A disputa será durante o programa ao vivo, a partir de 22h25, após a novela "Três Graças".
Geralmente, às quartas, os brothers e as sisters curtem a Festa do Líder. O evento, no entanto, foi suspenso desde a semana passada, quando o reality entrou na reta final.