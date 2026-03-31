Figurino de Henri Castelli pega fogo durante encenação de 'A Paixão de Cristo'

O ator Henri Castelli precisou ser socorrido durante uma encenação de "A Paixão de Cristo" após o figurino dele pegar fogo. A situação aconteceu no último sábado (28), em Lindóia, São Paulo.

No momento da ocorrência, Castelli, que intepreta Jesus Cristo, estava suspenso por uma plataforma enquanto erguia as mãos no ar. Em volta dele, fogos de artifício foram ativados, até que um se prende na roupa do ator e provoca faíscas.

Imagens divulgadas nas redes sociais motram que Castelli se manteve calmo até a chegada dos bombeiros para conter as chamas. Apesar do susto, a apresentação seguiu sem mais interferências.

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Ator não teve ferimentos