Figurino de Henri Castelli pega fogo durante encenação de 'A Paixão de Cristo'
Apesar do susto, o ator não ficou ferido.
O ator Henri Castelli precisou ser socorrido durante uma encenação de "A Paixão de Cristo" após o figurino dele pegar fogo. A situação aconteceu no último sábado (28), em Lindóia, São Paulo.
No momento da ocorrência, Castelli, que intepreta Jesus Cristo, estava suspenso por uma plataforma enquanto erguia as mãos no ar. Em volta dele, fogos de artifício foram ativados, até que um se prende na roupa do ator e provoca faíscas.
Imagens divulgadas nas redes sociais motram que Castelli se manteve calmo até a chegada dos bombeiros para conter as chamas. Apesar do susto, a apresentação seguiu sem mais interferências.
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Ator não teve ferimentos
Em nota enviada ao portal LeoDias, a assessoria de Castelli informou que "o incidente foi causado pelo dispositivo de fumaça cênica, que opera por meio de uma reação química capaz de gerar pequenas fagulhas".
"Devido à altura da estrutura, houve um aumento na intensidade do vento, o que acabou empurrando parte do tecido do figurino contra o dispositivo, iniciando o fogo", complementou a equipe do artista.
Henri não se feriu, assim como outros colegas de cena. A situação foi controlada por brigadistas e a segurança do público foi preservada, segundo informou a asessoria.
O ex-BBB segue em cartaz no espetáculo, que é uma das montagens mais tradicionais do período da Páscoa no interior paulista.