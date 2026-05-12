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Cachorro caramelo ‘invade’ show de drag e 'performa' com ela no Centro de Fortaleza

Vídeo mostra momento em que animal “participa” de performance da drag cearense Wanderleya D’Pantera Sim.

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
(Atualizado às 15:34)
Zoeira

Um show de drag queens em um bar do Centro de Fortaleza foi palco de um encontro inusitado no último domingo (10). Na ocasião, um cachorro caramelo “invadiu” a performance da drag cearense Wanderleya D’Pantera Sim e brincou com a artista durante a apresentação.

Um vídeo do momento, que aconteceu no Bamb’s Bar & Restaurante, na avenida Duque de Caxias, foi postado pela produtora cultural e empresária Lena Oxa no Instagram. O momento conquistou o público pela sintonia entre a drag e o pet, além do respeito dela pelo cachorrinho.

O caramelo acompanhou a apresentação inteira de Wanderleya e interagiu com a artista enquanto ela dublava e fazia performance de bate-cabelo. “Foi sensacional a participação do Dogqueen”, brincou um seguidor. “O doguinho sentiu a energia boa e quis fazer parte do show”, afirmou outro.

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Ao Diário do Nordeste, Wanderleya celebrou a “parceria”. Segundo ela, o tutor do cachorro mora próximo ao bar, e o animal costuma frequentar o espaço e ser bem tratado pelo público

“Eu já conheço o cachorro, ele vive no Centro. Sempre quando ele está por lá, o pessoal compra churrasco pra ele, dá. Mas jamais imaginaria que ele viria fazer um show comigo. Foi tudo! Eu amei”, compartilhou.

“Ele é sempre aquela figurinha. Brincalhão, quer sempre brincar e que se dê atenção a ele. Já conheço ele de outras noitadas, não é de agora, não”, se diverte a artista.

Drag queen interage carinhosamente com um cão caramelo que subiu ao palco durante sua performance. O registro captura dois momentos dessa interação espontânea em um ambiente festivo e iluminado, destacando o figurino elaborado da artista em contraste com a simplicidade do animal.
Legenda: "Performance" entre a drag cearense Wanderleya D'Pantera Sim e cachorro caramelo aconteceu neste domingo (10) e encantou o público.
Foto: Reprodução / @lenaoxa.

O evento no qual o encontro aconteceu foi realizado por Lena Oxa, importante figura da cena LGBT+ cearense e que produz shows semanais no bar. A programação inclui show de drags, música e outras atividades, como bingo.

“No ato do bingo, ele estava lá deitadinho, na frente do palco. Estava com medo dele estranhar a Wanderleya na hora do show, mas não. Ele ficou olhando, daqui a pouco começou a interagir, a brincar. Ficou até o final brincando com ela”, narra a produtora.

Para Lena, o momento é simbólico por demonstrar um lado por vezes ignorado da comunidade LGBT+. “O mundo LGBT precisa de carinho. Lá fora tem (gente) achando que esses shows são de loucos. Eu sabia que ela não ia tratar mal o pet, por isso que deu certo, foi lindo”.

Realeza do bate-cabelo

Nome da arte drag cearense há quase 20 anos, Wanderleya D’Pantera Sim é figura reconhecida na noite de Fortaleza. A artista já performou, ainda, em eventos como paradas de diversidade sexual em Fortaleza e edições de bairros.

O sobrenome da artista veio da drag queen paulistana Márcia Pantera, reconhecida como pioneira da arte drag brasileira e precursora do bate-cabelo no País.

“Ganhei o nome está com dois anos. Ela veio para Fortaleza, fez um show comigo, me deu o nome dela. Era o meu sonho ser filha dela”, explica. Na cultura drag, é costume famílias artísticas se formarem. “Ela é a rainha do bate-cabelo do Brasil e me tornei filha dela. Estou levando essa arte drag de show, de bate-cabelo, desde 2007”, contextualiza.

A cearense destaca, como sonho, a possibilidade de viajar o País com a “realeza” dessa cultura. “Quem sabe um dia eu não faço show com ela em São Paulo, uma turnê nas casas noturnas?”, torce.

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