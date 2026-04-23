México reconhece vira-lata caramelo como raça nacional e brasileiros reagem

A Procuradoria de Proteção Ambiental do Estado do México (Propaem) reconheceu o cachorro caramelo como uma raça mexicana em uma postagem no Facebook.

A publicação incluiu o animal, popular no Brasil, em uma lista que tinha também as raças Chihuahua, Xoloitzcuintli e Calupoh, já reconhecidas como nacionais anteriormente.

O “anúncio” foi uma forma de estimular a adoção responsável de animais no país. A procuradoria, por exemplo, aponta que o México tem a maior população de animais abandonados de toda a América Latina.

Apesar da boa motivação, o reconhecimento provocou reações, em maioria bem-humoradas, de brasileiros nas redes sociais.

"Caramelo" no Brasil, "perrito amarillo" no México

Segundo o portal mexicano El Universal, o cachorro conhecido como “caramelo” no Brasil leva a alcunha no México de “perrito amarillo” ou “perrito miel” — "filhote amarelo" ou "filhote cor de mel", em espanhol.

No entanto, a Propaem explicou que a ação de chamar a raça de “caramelo” e reconhecê-la como mexicana se inspirou em uma iniciativa de adoção ocorrida no Brasil em 2025.

Segundo o veículo, a campanha original foi feita por uma marca de rações para animais de estimação brasileira no ano passado. A ação, da Pedigree, evidencia que os vira-latas caramelos são os mais comuns em abrigos de animais.

Além disso, eles têm 90% menos chances de serem adotados em comparação a cães de raça. A campanha brasileira define o caramelo como “patrimônio cultural brasileiro”.

Veja também Jogada Cachorro caramelo viraliza por assistir jogos do Fortaleza pela TV Ceará Caramelo Costelinha, que foi resgatado nas ruas de Fortaleza, chega à Suíça

Reações brasileiras fizeram piada com o reconhecimento

Ainda conforme o El Universal, usuários no México debateram sobre a existência de “caramelos” em vários países da América Latina.

Já os brasileiros, em redes sociais como o X (antigo Twitter), fizeram memes e compararam o reconhecimento à expropriação de riquezas latino-americanas feitas por países colonizadores.

Um usuário mexicano tentou apaziguar a situação e disse que o reconhecimento seria uma “prova de que somos culturas irmãs que compartilham o amor pelos cachorrinhos amarelos (ou caramelos, como vocês os chamam)”.

mexico achado que é país de primeiro mundo para roubar algo da gente.. pic.twitter.com/1csI5RrJks — Luiz (@Lovarado) April 20, 2026

Esse tipo de cachorro sempre foi chamado por eles de "perrito Amarillo" mas por causa daquele filme da Netflix eles resolveram roubar o nome "caramelo", agora vão espalhar pros quatro cantos do mundo q esse nome foi dado por eles, tá feliz Netflix? — Lucas ˢᶜᶜᵖ 🇧🇷 (@Lucasszg_) April 20, 2026

Na boa isso é papo pra declarar guerra real pic.twitter.com/7fuDuTAa6e — DuaLipaWears (@DuaLipaWears) April 20, 2026