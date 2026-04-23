México reconhece vira-lata caramelo como raça nacional e brasileiros reagem
Medida foi tomada para aumentar os índices de adoção de cachorros.
A Procuradoria de Proteção Ambiental do Estado do México (Propaem) reconheceu o cachorro caramelo como uma raça mexicana em uma postagem no Facebook.
A publicação incluiu o animal, popular no Brasil, em uma lista que tinha também as raças Chihuahua, Xoloitzcuintli e Calupoh, já reconhecidas como nacionais anteriormente.
O “anúncio” foi uma forma de estimular a adoção responsável de animais no país. A procuradoria, por exemplo, aponta que o México tem a maior população de animais abandonados de toda a América Latina.
Apesar da boa motivação, o reconhecimento provocou reações, em maioria bem-humoradas, de brasileiros nas redes sociais.
"Caramelo" no Brasil, "perrito amarillo" no México
Segundo o portal mexicano El Universal, o cachorro conhecido como “caramelo” no Brasil leva a alcunha no México de “perrito amarillo” ou “perrito miel” — "filhote amarelo" ou "filhote cor de mel", em espanhol.
No entanto, a Propaem explicou que a ação de chamar a raça de “caramelo” e reconhecê-la como mexicana se inspirou em uma iniciativa de adoção ocorrida no Brasil em 2025.
Segundo o veículo, a campanha original foi feita por uma marca de rações para animais de estimação brasileira no ano passado. A ação, da Pedigree, evidencia que os vira-latas caramelos são os mais comuns em abrigos de animais.
Além disso, eles têm 90% menos chances de serem adotados em comparação a cães de raça. A campanha brasileira define o caramelo como “patrimônio cultural brasileiro”.
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Reações brasileiras fizeram piada com o reconhecimento
Ainda conforme o El Universal, usuários no México debateram sobre a existência de “caramelos” em vários países da América Latina.
Já os brasileiros, em redes sociais como o X (antigo Twitter), fizeram memes e compararam o reconhecimento à expropriação de riquezas latino-americanas feitas por países colonizadores.
Um usuário mexicano tentou apaziguar a situação e disse que o reconhecimento seria uma “prova de que somos culturas irmãs que compartilham o amor pelos cachorrinhos amarelos (ou caramelos, como vocês os chamam)”.
mexico achado que é país de primeiro mundo para roubar algo da gente.. pic.twitter.com/1csI5RrJks— Luiz (@Lovarado) April 20, 2026
Esse tipo de cachorro sempre foi chamado por eles de "perrito Amarillo" mas por causa daquele filme da Netflix eles resolveram roubar o nome "caramelo", agora vão espalhar pros quatro cantos do mundo q esse nome foi dado por eles, tá feliz Netflix?— Lucas ˢᶜᶜᵖ 🇧🇷 (@Lucasszg_) April 20, 2026
Na boa isso é papo pra declarar guerra real pic.twitter.com/7fuDuTAa6e— DuaLipaWears (@DuaLipaWears) April 20, 2026
Hermanos brasileños, esto no es un robo ni nada parecido. Más bien, es una prueba de que somos culturas hermanas que comparten el amor por los perritos amarillos (o caramelo como ustedes lo llama) pic.twitter.com/m3JSFvIf7D— Alexander Deep (@JuegosAlex3) April 23, 2026