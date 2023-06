Restos mortais de russo são encontrados no estômago de tubarão no Egito

Os restos mortais de Vladimir Popov foram encontrados no estômago do tubarão-tigre capturado e espancado até a morte por um grupo de homens no Egito, segundo informações do jornal Daily Star. O jovem russo de 23 anos foi atacado e morto pelo animal na última quinta-feira (8), quando nadava próximo ao resort do balneário de Hurghada, onde estava hospedado.

O tubarão de três metros de comprimento foi dissecado por especialistas, que encontraram os restos mortais do jovem em seu interior, informou a agência de notícias Al Arabiya.

Após ser capturado, o animal foi encaminhado para exames em um laboratório, onde pesquisadores tentam descobrir o que motivou o comportamento agressivo e se ele esteve envolvido em outros incidentes no local.

O ataque

O ataque brutal foi registrado por uma mulher, que se surpreendeu com a cena. "Oh meu Deus, o que é isso?", disse, em vídeo gravado no momento.

Na gravação registrada da praia, o homem pode ser ouvido gritando “Papai, me salve”. A cena chocou os espectadores que viram o jovem desaparecer após as investidas do tubarão.

"É uma coisa terrível, os restos desse cara estão ali. Estou tremendo. Bem na frente dos meus olhos, o tubarão comeu aquele cara. Acho que preciso de uma bebida", disse uma testemunha ao canal Telegram Baza.