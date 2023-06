Tubarão é espancado até a morte após atacar jovem russo no Mar Vermelho, no Egito

Após atacar até a morte um jovem de 23 anos, um tubarão-tigre foi capturado e espancado até a morte, no Egito. Em filmagens compartilhadas nas redes sociais, o animal aparece sendo levado por um grupo de homens até a areia, onde foi golpeado.

Conforme apurado pelo jornal norte-americano New York Post, o ato seria uma forma de a população local "se vingar" do tubarão. No entanto, ainda não se tem certeza de que o animal morto é, de fato, o responsável pelo ataque.

Autoridades egípcias afirmaram ter capturado o animal certo, e o encaminhado para exames em um laboratório, onde pesquisadores tentarão descobrir o que motivou o comportamento agressivo e se ele esteve envolvido em outros incidentes no local.

Na internet, diversos usuários criticaram o ato violento: "Gente, que absurdo! Um animal que está em seu próprio habitat é morto por simplesmente ser um animal silvestre, com hábitos silvestres, que loucura!", escreveu um.