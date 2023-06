Crianças achadas em floresta na Colômbia moveram mãe para retirar bebê dos destroços de avião

As três crianças indígenas mais velhas tiveram que mover o corpo da mãe para retirar a bebê dos destroços do avião, que caiu na Colômbia e provocou a morte dos adultos a bordo. Os irmãos ficaram cerca de 40 dias perdidos na selva amazônica do País e foram encontrados na última sexta-feira (9).

O diretor da Aeronáutica Civil da Colômbia, Sergio Páris Mendonza, relatou ao Fantástico, em reportagem exibida nesse domingo (11), que a mais velha, Lesly Mucutuy, de 13 anos, percebeu que a irmã caçula estava presa entre o condutor da aeronave e a mãe, Magdalena Mucutuy.

Sergio Páris Mendonza Diretor da Aeronáutica Civil da Colômbia A criança indígena mais velha conseguiu ver os movimentos dos pés da bebê e tirou. [Ela] estava entre o corpo da mãe e do piloto. Aí deixaram a aeronave."

Após a queda do veículo aéreo, em 1º de maio, a mulher permaneceu viva por quatro dias, segundo relatou o pai das crianças, Manuel Miller Ranoque, à imprensa.

"A única coisa que ela (Lesly) esclareceu é que sua mãe ficou viva por quatro dias. Então, antes de morrer, talvez a mãe tenha dito a eles: 'Vão embora que vocês vão encontrar com pai de vocês'", detalhou.

Ainda conforme o oficial da Aeronáutica colombiana, a cadeira em que Magdalena estava caiu sobre o piloto. Já os assentos das crianças ficaram intactos na queda. Além deles, estava a bordo o ativista indígena Herman Mendoza Hernández, que também faleceu no incidente.

Legenda: Buscas por crianças desaparecidas envolveu mais de 150 militares Foto: Handout / Colombian army / AFP

As quatro crianças da comunidade nativa huitoto estão internadas em um hospital militar em Bogotá, capital colombiana, onde seguem se recuperando após o resgate.

Lesly, de 13 anos, assim como os irmãos, Soleiny, de 9 anos, Tien Noriel, de 5, e Cristin, de apenas um ano — idade completada durante o tempo desaparecida —, foi encontrada viva na última sexta em meio à selva amazônica localizada no sul do País. Todos foram resgatados a cerca de 5 km do local da queda do avião.

"Um exemplo de sobrevivência total, que ficará na história. Essas crianças são hoje as crianças da paz e da Colômbia", declarou o presidente Gustavo Petro, que visitou o grupo no sábado (10).

Durante as buscas, indígenas, mais de 100 soldados e cães farejadores seguiram os rastros deixados pelas crianças na floresta, que circularam pelo lugar em busca de sobrevivência.

A imprensa colombiana divulgou que as vítimas estão desidratadas, com picadas de insetos e levemente feridas, especialmente nos pés, porque percorreram longas distâncias descalças. Agora, estão em recuperação.