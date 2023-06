Mãe de crianças encontradas na Amazônia colombiana ficou viva por quatro dias

A mãe das quatro crianças indígenas resgatadas na última sexata-feira (9) após 40 dias perdias na selva colombiana teria permancecido viva por quatro dias após o acidente de avião ocorrido no dia 1º de maio. A informação foi revelada pelo marido dela neste neste domingo (11).

"A única coisa que ela (Lesly) esclareceu é que sua mãe ficou viva por quatro dias. Então, antes de morrer, talvez a mãe tenha dito a eles: 'Vão embora que vocês vão encontrar quem é o pai de vocês' (...)", declarou Manuel Miller Ranoque à imprensa sobre conversa com uma das filhas.

Atualmente, ele está no hospital militar em Bogotá, na Colômbia, onde as crianças da comunidade huitoto seguem se recuperando após o resgate.

A pequena Lesly, de 13 anos, foi encontrada, assim como os irmãos, Soleiny, de 9 anos, Tien Noriel, de 5, e Cristin, de apenas 1 ano, foi encontrada viva na última sexta em meio à selva amazônica localizada no sul do país. Todos foram resgatados a 5 km do local do acidente.

Mortes no acidente

A mãe das crianças, Magdalena Mucutuy , o piloto da aeronave e um líder indígena faleceram, mas informações sobre os corpos não foram divulgadas até o momento.

Indígenas, mais de 100 soldados e cães farejadores seguiram os rastros deixados pelas crianças na floresta, que circularam pelo lugar em busca da sobrevivência.

A imprensa colombiana divulgou que as crianças estão desidratadas, com picadas de insetos e levemente feridas, especialmente nos pés, porque percorreram longas distâncias descalças. Agora, estão em recuperação.