Crianças resgatadas da Amazônia colombiana recebem tratamento psicológico e terapia espiritual

As quatro crianças resgatadas com vida da Amazônia colombiana na sexta-feira (9), depois de ficarem 40 dias desaparecidas na selva após um acidente de avião, estão se recuperando em um hospital de Bogotá, capital da Colômbia, com tratamento psicológico e espiritual — típico da etnia a qual pertencem, chamada huitoto.

Lesly (13 anos), Soleiny (9), Tien Noriel (5) e Cristin (1 ano) foram os únicos sobrevivente da queda de um avião no dia 1º de maio. O piloto da aeronave, um líder da comunidade indígena e a mãe das crianças morreram. As crianças vagaram sozinhas por 40 dias na selva amazônica colombiana, antes de serem encontradas. Elas apresentavam estado de desidratação e ferimentos, principalmente nos pés.

Ministro da Defesa da Colômbia, Iván Velásquez disse que os irmãos se recuperam bem, apesar de ainda estarem em choque, o que é compreensível. As informações são do G1.

No hospital, as crianças assistem televisão, recebem apoio psicológico e também tratamento "espiritual", solicitado pelos familiares da criança. O acompanhamento envolve músicos e instrumentos da cultura infantil deles.