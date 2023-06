Quem são as crianças resgatadas em selva amazônica da Colômbia? Veja o que se sabe

As quatro crianças resgatadas na Amazônia colombiana nesta sexta-feira (9) são quatro irmãos. O grupo passou 40 dias na floresta após o avião em que seguiam viagem cair.

Segundo o jornal colombiano El Tiempo, os quatro foram identificados como:

Lesly Mucutuy, de 13 anos;

Soleiny Mucutuy, de 9 anos;

Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4 anos;

Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, bebê que completou um ano durante o período de desaparecimento.

Ao jornal, o general Pedro Sánchez Suárez, comandante do Coomando Conjunto de Operações Especiais da Colômbia (CCOES), informou que, após o resgate, as crianças foram levadas ao Hospital Militar, em Bogotá, onde estão recebendo atendimento. Elas estavam desidratadas e com algumas infecções e conversam em voz baixa entre si e com o pai.

O estado de saúde detalhado dos irmãos não foi divulgado. O comandante informou que eles estão recebendo o atendimento mais especializado do País.

As crianças viajavam com a mãe, Magdalena Mucutuy, que morreu na queda do avião. Eles pertencem à etnia huitoto. A família viajava para Bogotá para encontrar o pai das crianças, Manuel Miller Ranoque Morales, que tinha deixado a região fugindo de grupos dissidentes das Farc.

Resgate de crianças desaparecidas

O resgate das crianças foi anunciado pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro. "Uma alegria para todo o país! Apareceram com vida as 4 crianças que estavam perdidas há 40 dias na floresta colombiana", escreveu Petro no Twitter, onde também publicou uma foto de vários militares e indígenas que participaram da operação de busca.

Legenda: Presidente da Colômbia compartilhou imagem do resgate das crianças Foto: Reprodução/Twitter

Com os socorristas, aparecem duas crianças deitadas sobre cobertores e outra nos braços de um dos homens. "Estão fracos. Deixemos que os médicos façam sua avaliação", disse Petro à imprensa em Bogotá.

A notícia das crianças perdidos rodou pelo mundo, com vídeos e fotografias do Exército sobre o dia a dia das operações de busca, nas quais foram encontrados abrigos improvisados com folhas e galhos, tesouras, laços de cabelo, sapatos, roupas, uma mamadeira, frutas mordidas e pegadas.

"Estavam sozinhos. Eles conseguiram por conta própria. Um exemplo de sobrevivência total que ficará na história", comentou o presidente após o resgate.