Crianças desaparecidas na Amazônia colombiana são resgatadas com vida após 40 dias

As quatro crianças que estavam desaparecidas na Amazônia colombiana há 40 dias foram encontradas nesta sexta-feira (9). O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou o resgate em rede social.

"Uma alegria para todo o país! As quatro crianças que se perderam há 40 dias na selva colombiana apareceram vivas", afirmou Petro em seu perfil oficial no Twitter.

Os quatro irmãos, de 13 anos, 9 anos, 4 anos e um ano, pertencem à comunidade indígena Uitoto. Eles estão "fracos" e devem passar por avaliação médica, segundo o presidente.

Eles viajavam com a mãe - que foi encontrada morta - e outros dois adultos em um pequeno avião que caiu 1° de maio na densa floresta no sudeste do da Colômbia.

Não há informações sobre o estado de saúde das crianças e como foram encontradas. O Exército da Colômbia havia divulgado, na última semana, que acreditava estar muito perto de encontrar os irmãos.

Foram encontrados um brigo improvisado, frutas moridas e pegadas recentes. A criança mais velha, de 13 anos, tem habilidade para andar na floresta e deve ter ajudado os irmãos, segundo familiares.

Um mês desaparecidos

As crianças embarcaram no avião com a mãe no dia 1° de maio para fugir de guerrilheiros que recrutam e ameaçam os habitantes da região. Apesar disso, o general à frente das buscas assegurou que é "pouco provável" que os desaparecidos estiivessem em poder de um grupo armado.

Os três adultos com os quais os pequenos viajavam foram encontrados pelo Exército no local do acidente, mas os menores desapareceram.

A operação de buscas envolveu cerca de 160 militares e cães farejadores. As crianças desapareceram em uma região de mata fechada e com pouca claridade, próximo ao Rio Arará.

Ali vivem onças, suçuaranas, serpentes e outros predadores. Também há guerrilheiros que se afastaram do acordo de paz assinado pelas Farc em 2016.