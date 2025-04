Tabletes de manteiga são retirados do mercado por possível contaminação com coliformes fecais nos EUA

A marca Cabot Creamery, tradicional nos Estados Unidos, retirou do mercado pelo menos 189 tabletes de manteiga Extra Creamy Premium Sea Salted Butter (com sal marinho), em razão da suspeita de que 900 kg do produto foram contaminados com coliformes fecais. As informações são do Globo Rural.

A manteiga contaminada foi distribuída em sete estados norte-americanos: Arkansas, Connecticut, Maine, New Hampshire, Nova York, Pensilvânia e Vermont. Segundo o comunicado da empresa Agri-Mark, 99,5% do lote potencialmente contaminado foi retirado do mercado antes de chegar aos consumidores.

O jornal New York Post noticiou que as bactérias coliformes não causam doenças diretamente, mas indicam falhas nas condições de higiene e podem sinalizar a presença de micro-organismos mais perigosos, como a Escherichia coli.

A Agri-Mark anunciou o recall (troca do produto) no dia 26 de março e, segundo a empresa, está em andamento. A agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos (FDA) classificou o caso como um recall de Classe III — ou seja, com baixo risco à saúde.

A empresa também informou que apenas 17 embalagens, que somam pouco mais de 3 kg, foram efetivamente vendidas no estado de Vermont, que já identificou a origem do problema e que tomou as medidas necessárias para a correção, garantindo que nenhum outro produto da marca foi afetado.

Veja também Mundo Helicóptero cai no rio Hudson, em Nova York, e deixa seis mortos Mundo Tarifas adicionais de Trump sobre China chegam a 145%, anuncia Casa Branca

Marca não é vendida no Brasil

Segundo o site Tudo Gostoso, a marca Cabot Creamery não possui presença oficial no mercado brasileiro. Embora seja possível encontrar alguns produtos à venda na internet, esse não é o caso da manteiga premium afetada pela bactéria coliforme.

Coliformes fecais são um grupo de bactérias que vive normalmente nos intestinos de animais, inclusive nos seres humanos. A presença da bactéria pode indicar contaminação fecal em alimentos, água e ambientes.

A maioria das cepas provenientes dos coliformes fecais são inofensivas, mas algumas podem causar doenças graves, como diarreia, infecção urinária e até complicações mais sérias que levem à hospitalização.