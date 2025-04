Nasce bebê após transplante de útero no Reino Unido; cerca de 50 crianças já nasceram graças à técnica

O Reino Unido registrou, pela primeira vez, o nascimento de um bebê após um transplante de útero. O anúncio foi feito nesta terça-feira (8) pelo hospital Queen Charlotte and Chelsea, em Londres, no primeiro nascimento deste tipo no país. Desde 2013, quando os primeiros transplantes de útero foram realizados na Suécia, mais de 100 procedimentos desse tipo ocorreram no mundo. Cerca de 50 bebês nasceram graças à técnica — todos com boa saúde.

Grace Davidson, a mãe da criança, nasceu com a síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, uma condição rara que a impedia de ter um útero funcional. Em 2023, ela se tornou a primeira mulher no Reino Unido a passar por um transplante de útero, recebido da própria irmã mais velha, Amy Purdie, de 42 anos. O procedimento foi realizado no Centro de Transplantes de Oxford.

"Recebemos o maior presente que poderíamos ter pedido", declarou Grace. Ela também afirmou que espera que, no futuro, “isso possa se tornar uma realidade maravilhosa e oferecer uma opção adicional para mulheres que, de outra forma, não seriam capazes de ter o próprio filho”.

O pai, Angus Davidson, relatou a emoção do momento: "A sala estava cheia de pessoas que nos ajudaram na jornada para poder ter Amy", disse ele à agência Press Association.

O professor Richard Smith, responsável pelo programa britânico de doadores vivos e cirurgião ginecológico envolvido no caso, destacou que o nascimento representa "o ponto máximo de mais de 25 anos de pesquisa".

