Elon Musk pressiona Trump para reverter novas tarifas sobre importados a diversos países

As tarifas recíprocas impostas na semana passada a diversos países pelo governo americano têm sido motivo de conversa entre o bilionário Elon Musk e o presidente Donald Trump. Segundo uma reportagem do jornal The Washington Post, publicada na segunda-feira (4), o dono da empresa Tesla fez apelos diretos ao republicano para reconsiderar a medida.

Conforme o jornal americano, duas fontes familiarizadas com o assunto revelaram que Musk tentou intervir nas tarifas durante conversas com Trump. Mas, até o momento, o bilionário não teve sucesso.

O jornal cita ainda que, como CEO da Tesla, Musk vê as tarifas como prejudiciais aos negócios da empresa — que tem na China e nos Estados Unidos seus principais centros de fabricação e consumo.

As tarifas aplicadas por Trump podem afetar diretamente a produção de automóveis.

Irmão de Musk também criticou presidente

Kimbal Musk, irmão de Elon, também criticou Trump. Na segunda-feira (7), ele escreveu em redes sociais que a medida adotada pelo governo criou um "imposto estrutural e permanente sobre o consumidor americano".

"Quem imaginaria que Trump seria o presidente americano com os impostos mais altos em gerações?", publicou. "Um imposto sobre o consumo também significa menos consumo. O que significa menos empregos", escreveu Kimbal.

A discordância entre Elon Musk e Donald Trump ocorre em meio a rumores de que o bilionário esteja de saída do governo. Segundo o site Politico, o presidente já acertou com o empresário quando deixará o comando do Departamento de Eficiência Governamental, o Doge.

Apesar de Musk afirmar que a informação é falsa, Trump admitiu que o bilionário pode sair do governo em breve para cuidar dos próprios negócios.