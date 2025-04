Avião de pequeno porte cai na Flórida, nos Estados Unidos; veja vídeo

Um avião de pequeno porte caiu nesta sexta-feira (11) em Boca Raton, na Flórida, Estados Unidos. Não há informações sobre o número de vítimas.

Nas redes sociais, um internauta compartilhou imagens do local do acidente. "Um possível acidente de avião em frente ao meu escritório hoje. Tremeu o prédio todo", escreveu no X.

Na gravação, é possível observar uma nuvem de fumaça se erguer do local onde parecer ter sido o impacto da aeronave. Um veículo que parecia transitar pela via no momento da queda é visto em chamas. (Assista abaixo)

Veja local da queda

"Infelizmente, tenho certeza de que vidas foram perdidas aqui. Meus pensamentos e orações estão com todos que sobrevivem e com as famílias daqueles que não sobreviveram", completou o internauta. Ainda não há detalhes sobre vítimas.

Na mesma plataforma, o Departamento de Polícia de Boca Raton confirmou a queda, detalhando se tratar de um avião de pequeno porte, e alertou para a interdição do local.

"AVISO DE TRÂNSITO: A Trilha Militar Norte está fechada entre a NW 19th St. e a Butts Rd. devido à queda de uma pequena aeronave. O viaduto da I-95 na Glades Rd. também está fechado nos sentidos leste e oeste. Evite a área", informou a autoridade local.

