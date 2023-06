Corpo de jovem desaparecida é encontrado em parede de apartamento na Espanha; veja vídeo

O corpo de uma jovem desaparecida em 2014, identificada como Sibora Gagani, foi encontrado pela polícia da Espanha dentro da parede de um apartamento em Torremolinos, no litoral sul do país.

De acordo com informações do jornal El País, os policiais acharam os restos mortais em uma caixa de madeira entre duas paredes, com o auxílio de um sistema de raio-X e uma marreta. O corpo foi enrolado em um tecido com cal para dissolver. No local, também foram encontrados um ramo de flores e uma faca com vestígios de sangue.

Na época do assassinato, Sibora Gagani tinha 22 anos. Desde então, sua família lutava por Justiça.

Assista ao vídeo

Ex-namorado confessou o crime

O apartamento em que o corpo da jovem foi ocultado é o mesmo onde ela morava com o ex-namorado, Marco Gaio Romeo, que confessou o crime no mês passado.

Ele possui antecedentes criminais e foi preso recentemente por outro caso de feminicídio, após matar a atual namorada a facadas.

O corpo de Sibora Gagani irá passar por uma perícia para elucidar a causa da morte.