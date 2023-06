Homem é morto em ataque de tubarão no Mar Vermelho, Egito; veja vídeo

Um banhista russo foi morto ao ser atacado por um tubarão enquanto nadava no Mar Vermelho, próximo a um resort egípcio do balneário de Hurghada. O momento foi registrado por uma mulher, que se surpreendeu com a cena. "Oh meu Deus, o que é isso?", disse no vídeo. O Ministério do Meio Ambiente do País confirmou o óbito, detalhando que um tubarão-tigre foi o responsável pelo caso, e proibiu, a partir desta sexta-feira (9), o tráfego de pessoas próximo ao local do ataque. O animal foi capturado e deve ser estudado por pesquisadores.

VEJA MOMENTO