Empresa de foguetes do bilionário Jeff Bezos lança missão tripulada depois de dois anos

Após quase dois anos, a Blue Origin — empresa de foguetes do bilionário Jeff Bezos — volta a fazer voo com tripulantes na manhã deste domingo (19). A missão contará com seis pessoas e deve ter duração de dez minutos. As informações são do g1.

A missão foi batizada de NS-25 e terá a tripulação máxima da nave New Shepard. O último voo tripulado da empresa ocorreu em agosto de 2022. Apenas um mês depois, um foguete da Blue Origin caiu por uma falha no motor. Não havia tripulantes e não houve feridos.

A queda suspendeu os voos da empresa, que só lançou foguete novamente em dezembro do ano passado, novamente sem tripulação. O lançamento ocorreu poucos meses depois da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) pedir uma série de ajustes no foguete New Shepard.

Este será o foguete usado na missão deste domingo. O comunicado, enviado em setembro, informou que a empresa não poderia retomar as missões até fazer 21 correções no modelo.

Tripulação

Um dos tripulantes da missão será Ed Dwight. Ele foi o primeiro homem negro a se candidatar a uma vaga como astronauta nos Estados Unidos, em 1963. Ele chegou inclusive a fazer o treinamento da Força Aérea dos Estados Unidos e foi recomendado para a Nasa.

Caso a missão seja bem sucedida, Dwight se tornará a pessoa mais velha a ir ao espaço. Ele tem 90 anos e 8 meses de idade.

A única mulher na missão será a contadora aposentada Carol Schaller. Também integram a tripulação o piloto de aviões Gopi Thotakura e os empresários Mason Angel, Sylvain Chiron e Kenneth L. Hess.

Trajeto do voo

Essa será a sétima missão tripulada da Blue Origin. O percurso deve ser semelhante a voos anteriores feitos por naves da empresa.

A meta é superar a Linha de Kárman, tratada como o início do espaço. Ela fica localizada há 100 quilômetros de altitude.

O trajeto tem previsão de durar 10 minutos e os tripulantes devem experimentar, em alguns pontos, a gravidade zero.