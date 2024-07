Barack Obama declara apoio a Kamala Harris para presidente dos EUA

Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, garantiu apoio à campanha da Kamala Harris. Nesta quinta-feira (25), o perfil da atual vice-presidente nas redes sociais divulgou vídeo de uma ligação entre ela, Obama e Michelle Obama, a ex-primeira-dama, que ocorreu na quarta (24).

“Ligamos para dizer que Michelle e eu não poderíamos estar mais orgulhosos de endossar você e fazer tudo o que pudermos para ajudá-la a vencer esta eleição e chegar ao Salão Oval”, declarou Obama.

Veja ligação para Kamala:

Kamala respondeu: “Obrigada a ambos! Isso significa muito. E vamos nos divertir com isso também, não é?”.

Os Obamas emitiram um comunicado dizendo que irão fazer “tudo o que pudermos para eleger Kamala Harris como a próxima presidente dos Estados Unidos”. Eles acrescentaram: “E esperamos que você se junte a nós”.

Veja postagem de Obama:

Kamala também conseguiu apoio do ex-presidente Bill Clinton e de Hillary Clinton, líderes democratas; uma vasta maioria dos democratas na Câmara dos Representantes e no Senado; e todos os governadores democratas do país.