Kamala Harris tem empate técnico com Trump em pesquisa eleitoral

Vice-presidente dos EUA, Kamala Harris teve empate técnico com o ex-presidente Donald Trump em pesquisa divulgada pelo jornal The New York Times, na última terça-feira (23), e elaborada pelo Siena College. Entre prováveis eleitores, Trump aparece com 48% e Harris, com 47%, enquanto entre eleitores registrados a vantagem do republicano é de 48% a 46%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 24 de julho, com pouco mais de 1,1 mil entrevistados do país. A margem de erro para prováveis eleitores é de 3,4 pontos e a de eleitores registrados, de 3,3 pontos, na sondagem nacional, ou seja, há empate técnico.

O levantamento ainda apontou que para 70% dos eleitores democratas, o partido deve confirmar logo o apoio à vice-presidente, em vez de realizar um processo para escolher o nome a disputar.

Pesquisa com Biden

Em junho, uma pesquisa similar foi realizada com Biden. No entanto, o atual presidente dos Estados Unidos estava a 6 pontos porcentuais atrás de Trump, entre prováveis eleitores. Entre eleitores registrados, a vantagem de Trump era maior, de 9 pontos.

O NYT advertiu que, como a pesquisa é nacional, ainda não é possível mensurar de todo o impacto de Kamala Harris nos estados que podem definir as eleições, já que são os estados que votam em democratas em algumas eleições e, em republicano, em outras. Eles são chamados de "Swing State".

Pelo sistema eleitoral estadunidense, por exemplo, é possível que um candidato perca na votação em nível nacional, mas consiga vitória no Colégio Eleitoral, caso se desempenhe melhor nesses "Estados cruciais".