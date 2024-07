Vulcão Etna tem nova erupção e volta a provocar fechamento de aeroporto na Sicília

Considerado o principal aeroporto da ilha italiana da Sicília, o terminal de Catânia suspendeu as operações, nesta terça-feira (23), devido a uma nova erupção do Etna, considerado o maior vulcão ativo da Europa. As cinzas expelidas pela estrutura rochosa invadiram o espaço aéreo.

O anúncio de interrupção do serviço no local foi publicado nas redes sociais. "Etna: devido às erupções e às emissões de cinzas, decidiu-se pela suspensão das operações de voo", indicou o gerente do aeroporto na rede X — antigo Twitter.

A mensagem veio ainda acompanhada de uma foto do vulcão indicando "atividade vulcânica em curso, alta intensidade".

O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) informou inicialmente nesta terça sobre uma coluna de cinzas a uma altitude de 8 quilômetros e, mais tarde, explicou que as emissões de cinzas estão agora limitadas acima do vulcão.

Etna voltou à atividade

A estrutura rochosa voltou à atividade no mês passado, após seis meses de relativa calma, e expeliu lava não apenas em fluxo pelas encostas, mas também no ar em um fenômeno chamado de "splattering". Em 5 de julho, o aeroporto de Catânia reabriu depois de um período fechado após as cinzas expelidas pelo vulcão cobrirem a pista do terminal.

Com 3.324 metros, o Etna é o maior vulcão ativo da Europa e entrou em erupção com frequência nos últimos anos.

Milhões de passageiros transitam todos os anos pelo aeroporto internacional de Catânia, que oferece serviço à parte oriental da Sicília, um dos destinos turísticos mais populares da Itália.