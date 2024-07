Adolescente morre após infecção pelo vírus Nipah na Índia; entenda doença e sintomas

Um garoto de 14 anos morreu, no estado indiano de Kerala, após ser infectado pelo vírus Nipah — micro-organismo zoonótico transmitido de animais para humanos. O óbito aconteceu no domingo (21), um dia após a confirmação de que o paciente tinha a doença.

Com o registro do falecimento, autoridades da localidade emitiram um alerta devido ao agente infeccioso. Segundo a ministra da Saúde de Kerala, Veena George, o adolescente era da cidade de Pandikkad e todos que entraram em contato com ele foram isolados e testados. As informações são da BBC.

A pasta identificou cerca de 60 pessoas na categoria de alto risco de contrair a doença. Os indivíduos da área foram orientados a tomar precauções, como usar máscaras em lugares públicos e evitar visitar pessoas internadas.

A infecção pelo vírus Nipah é uma doença zoonótica transmitida de animais como porcos e morcegos para os humanos, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS). A condição também pode ser transmitida via alimentos contaminados e pelo contato com uma pessoa doente.

Nipah: transmissão e sintomas

O Nipah é um vírus zoonótico transmitido de animais para humanos. Não há vacina para a doença, e o tratamento se limita a suporte aos sintomas.

Os principais sintomas iniciais da doença são: febre, dores de cabeça, vômitos e dor de garganta. Também há casos em que os pacientes têm pneumonia atípica e dificuldade para respirar.

Em casos graves, pode ocorrer encefalite — inflamação das meninges, membranas que recobrem o sistema nervoso central — com evolução para convulsão.

O período de incubação do vírus (intervalo entre a infecção e o início dos sintomas) varia de 4 a 14 dias. O diagnóstico pode ser feito por teste RT-PCR de fluidos corporais e detecção de anticorpos.

A contaminação se dá por contato com fluidos corporais de morcegos, porcos ou pessoas infectadas. O consumo de frutas contaminadas com urina ou saliva de morcegos infectados também uma fonte de infecção.