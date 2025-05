Presidente do México processa Google por mudar o nome do Golfo do México; entenda

Claudia Sheinbaum, presidente do México, informou nesta sexta-feira (9) que abriu um processo contra o Google após a plataforma mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. A polêmica começou em 20 de janeiro, com o início do governo de Donald Trump, que assinou um decreto reconhecendo o "Golfo da América".

"(O Google) já está sendo processado", disse a presidente mexicana. Ela já havia anunciado que tomaria essa medida em fevereiro.

Nos Estados Unidos, os usuários veem golfo da América, enquanto em terras mexicanas permanece Golfo do México. Fora desses dois países, as pessoas veem os dois nomes, como o Brasil.

O projeto de lei que alterou o nome nos EUA foi aprovado pela Câmara dos Representantes, inclusive, nessa quinta-feira (8). A proposta ainda vai ao Senado.

Veja também Mundo Qual será o salário do papa Leão XIV? Entenda como funciona remuneração da Igreja Católica Mundo Confira cinco curiosidades sobre Robert Prevost, o papa Leão XIV Mundo Britânico com transtorno alimentar raro diz nunca ter comido frutas e carne: 'Horrível'

Por que o Google mudou o nome do golfo do México?

Após o decreto de Trump, o Google anunciou, em 27 de janeiro, via porta-voz que "temos uma prática de longa data de aplicar mudanças de nome quando elas são atualizadas em fontes oficiais do governo".

Trump já havia indicado que gostaria de fazer a mudança do nome. "Vamos mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, que tem um som bonito. É apropriado. E o México tem que parar de permitir a entrada de milhões de pessoas em nosso país", disse ele em coletiva de imprensa, na ocasião.

Quem controla o golfo do México?

O Golfo do México é um corpo d'água que abrange uma área de mais de 1,6 milhão de km², cercado por terras da América do Norte e América Central. A bacia faz fronteira com cinco estados mexicanos, cinco americanos, e com duas províncias de Cuba.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias