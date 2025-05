Britânico com transtorno alimentar raro diz nunca ter comido frutas e carne: 'Horrível'

Thomas Sheridan, um britânico de 35 anos, afirma "nunca" ter comido frutas, verduras e carne. O motivo é um transtorno alimentar raro que o persegue desde criança. Para sobreviver, ele se alimenta apenas de duas fatias de pão por dia e cereais com leite.

O homem, que atualmente está desempregado, foi entrevistado pelo jornal norte-americano The New York Post e revelou que a textura de um simples pão com ovo é "horrível". "É uma tortura. Não estou vivendo no momento, estou apenas sobrevivendo", desabafou.

Após décadas lutando contra a aversão alimentar, Thomas foi diagnosticado em 2023 com transtorno alimentar restritivo e evitativo (TARE). A condição o impede de experimentar comidas diversas, já que ele se sente fisicamente enjoado só de pensar em consumi-las.

Veja também Mundo Monte Everest está crescendo por causa de um rio; entenda o fenômeno Mundo Conflito entre Índia e Paquistão deixa mais de 30 mortos

Tratamento alternativo

Na entrevista, o britânico salientou que se sente frustrado com a doença e que decidiu abrir uma vaquinha virtual para um novo tratamento, com a meta de 8 mil libras. "Quero viver uma vida normal e poder ir trabalhar sem me sentir um monstro. Isso fechou tantas portas para mim", continuou.

O novo tratamento consiste em sessões de hipnoterapia, que se utiliza da hipnose para reeducação medicinal. Thomas foi tratado com antidepressivos antes, mas não obteve o retorno esperado, e assim acabou "se acostumou" com a situação.

Dieta restritiva

Questionado pelo The New York Post, o britânico explicou que se alimenta diariamente apenas com fatias de pão branco, cereais com leite e balas de goma de uma marca alemã.

Ele também contou à reportagem que começou a sentir os primeiros sintomas do transtorno aos dezoito meses. Os médicos aconselharam os pais a obrigarem Thomas a passar fome, até que ele comesse. Não deu certo. O pai também tentou "suborná-lo" com presentes, mas sem sucesso.

Dificuldades

Para o britânico, as coisas pioraram quando ele se tornou adulto. "[O transtorno] realmente não me afetou até os 18 anos, porque eu tinha um pequeno grupo de pessoas ao meu redor. Quando você vira adulto, vê a opinião das pessoas mudar sobre você, quando descobrem que você tem transtorno alimentar", disse.

Ao fim da matéria, Thomas diz que sofreu com problemas para socializar com outras pessoas e que o transtorno "fechou portas". "Certo dia, tentei fazer um sanduíche de ovo e salsicha e, assim que o ovo tocou minha boca, vomitei a cerca de 3 metros de distância".

Sobre estar desempregado, o homem falou que tentou trabalhar por dez dias, mas que ao final estava esgotado. Devido à dieta particular, ele não ingere os nutrientes necessários para que o corpo armazene energia por muito tempo.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.