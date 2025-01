Tarifas de 25% de Trump sobre México e Canadá começam neste sábado (1); países se preparam para retaliações

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá seguir adiante com o prazo limite de sábado (1º), previsto para elevar as tarifas alfandegárias de México, Canadá e China, grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos, informou a Casa Branca nesta sexta-feira (31).

"Posso confirmar que o prazo limite de amanhã, 1º de fevereiro, que o presidente estabeleceu em uma declaração algumas semanas atrás, continua", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt. Ela reiterou os planos de impor tarifas alfandegárias de 25% a México e Canadá, e confirmou uma taxação 10% para a China.

De acordo com o Estado de S. Paulo, Trump disse que ainda não definiu se incluirá na medida o petróleo desses países. "Podemos ou não", afirmou ele a repórteres. Isso porque o presidente norte-americano acredita ser justo o preço do petróleo cobrado pelos parceiros comerciais.

Veja também Mundo Trump culpa políticas de diversidade de Obama e Biden por acidente aéreo nos EUA Mundo Trump ameaça taxar Brics com tarifas de até 100% caso bloco busque alternativas ao dólar

Resposta do Canadá às tarifas de Trump será firme, diz premiê

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou que o país está "em um momento crítico" e esperando por "tempos difíceis" devido à imposição de tarifas pelos Estados Unidos e garantiu que os canadenses estão prontos para responder, caso as tarifas prometidas por Trump sejam aplicadas a partir deste sábado. "Qualquer resposta do Canadá às tarifas será deliberada, firme e imediata", afirmou.

"Não é o que queremos, mas, se ele [Trump] avançar, agiremos", acrescentou. "Eu não vou minimizar a situação. Nossa nação pode ter que enfrentar tempos difíceis nos próximos dias e semanas. Eu sei que os canadenses podem estar ansiosos e preocupados. Quero que saibam que o governo federal está ao lado deles", completou Trudeau.

O premiê do Canadá também destacou que, caso o país precise agir contra as políticas de Trump, não desistirá até que todas as tarifas sejam definitivamente removidas. "Tudo está em pauta. Se forem necessárias medidas retaliatórias, tudo o que fizermos será justo em todo o país", pontuou.

Veja também Mundo Governo Trump desiste de congelar subsídios e empréstimos federais nos EUA

Presidente do México diz que tarifas 'anulariam' pacto de livre comércio

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que as tarifas de Trump "anulariam" o pacto de livre comércio da América do Norte. Ministro da Economia do país, Marcelo Ebrard acrescentou que as taxas afetariam 12 milhões de consumidores norte-americanos que compram carros fabricados no México.

Além disso, preços de refrigerantes, computadores, televisores, cerveja e frutas também aumentariam, e os consumidores dos EUA poderiam enfrentar escassez desses produtos.

"Estamos, obviamente, fazendo tudo ao nosso alcance para evitar que cheguemos a um cenário desse tipo. Mas, se acontecer, estamos preparados", concluiu Claudia.