Bilionário Elon Musk tem o 14º filho confirmado; veja quem é

Shivon Zilis, executiva da Neuralink, empresa do bilionário Elon Musk, confirmou que teve o quarto filho com o magnata. A revelação foi feita no X na sexta-feira (28).

"Conversei com Elon e, à luz do aniversário de Arcadia, sentimos que seria melhor também compartilhar diretamente sobre nosso maravilhoso e incrível filho Seldon Lycurgus", disse Zilis. Musk respondeu à publicação com um coração.

A executiva tem outros três filhos com Elon Musk: um casal de gêmeos e um bebê de um ano, Arcadia. Zilis não revelou quando o filho nasceu.

Há algumas semanas, a influenciadora Ashley St. Clair disse que teve, recentemente, um bebê de Elon Musk, que seria o 14º filho do bilionário, que não respondeu o post.

Filhos de Elon Musk

Elon Musk tem 14 filhos com quatro mulheres: Justine Musk, Claire Boucher (Grimes), Shivon Zilis e Ashley St. Clair.

Com Justine Musk, o bilionário teve seis filhos: os gêmeos Griffin e Vivian nasceram em 2004 e os trigêmeos Damian, Saxon e Kai nasceram em 2006. Justine e Elon também tiveram um filho que morreu subitamente poucas semanas após o nascimento, em 2002.

Com a cantora Grimes, Musk teve três filhos: X AE A-XII, nascido em 2020; Exa Dark Sideræl Musk, nascido em 2022; e Techno Mechanicus.

Com Shivon Zilis, Musk agora tem quatro filhos: os gêmeos Strider e Azure, Seldon Lycurgus e Arcadia.

No início deste ano, a influenciadora Ashley St. Clair também revelou ter um filho com o bilionário. Ele não nega ou confirma publicamente a paternidade.