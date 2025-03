Avião faz pouso de emergência nos EUA após colidir com pássaro; veja vídeo

Um avião de carga da companhia FedEx precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Newark, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos, neste sábado (1º), após um dos motores apresentar um princípio de incêndio. De acordo com a empresa, isso ocorreu porque a aeronave teve uma colisão com um pássaro, segundo informações do G1.

O avião de modelo Boeing 767-300 decolou do mesmo aeroporto por volta das 8h no horário local (10h em Brasília) com destino a Indianápolis. Vídeos que circulam na internet mostram o motor direito do avião em chamas ainda na região de Nova Jérsei.

Veja também Mundo Jato particular invade pista e quase colide com avião nos EUA; veja vídeo Mundo Avião dos EUA desvia rota para Roma após ameaça de bomba

O voo durou cerca de 7 minutos antes de retornar ao solo, pousando na mesma pista. Não há informações de passageiros feridos.

Veja vídeo:

A aeronave em questão é bimotor de fuselagem larga e foi lançada pela fabricante americana nos anos 1980. O avião é considerado um sucesso de vendas e ainda realiza voos de passageiros com frequência por diversas companhias aéreas, inclusive no Brasil. A versão 300 começou a voar em 1986.

O modelo cujo motor pegou fogo neste sábado foi entregue em agosto de 2019, tendo pouco mais de 5 anos e 6 meses de uso. Nos testes rígidos de segurança das aeronaves, um avião bimotor deve ser capaz de decolar com apenas um de seus motores funcionando.