Jato particular invade pista e quase colide com avião nos EUA; veja vídeo

Um incidente no Aeroporto Internacional de Midway, nos Estados Unidos, quase provocou uma grave colisão entre aeronaves nesta terça-feira (25). Um jato Challenger 350 invadiu a pista do aeroporto, localizado na cidade de Chicago, e por pouco não se chocou com um avião que estava em atividade de pouso.

Devido ao ocorrido, o Boeing 737-8H4 precisou sobrevoar novamente para evitar a colisão durante aterrissagem. Não houve feridos.

Assista ao vídeo

A aeronave tinha como origem Omaha, no Nebraska, com destino a Chicago nesta manhã. O piloto notou a presença do jato particular no meio da pista ao tentar fazer o pouso, e logo remanejou o avião para evitar o acidente. O jato Challenger tinha como destino Knoxville, Tennessee.

Após desviar do jato, o piloto conseguiu aterrissar o avião em segurança. A tripulação e os passageiros desembarcaram normalmente no aeroporto após o incidente.