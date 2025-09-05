Primeiro 'santo millennial', Carlo Acutis tem corpo preservado exposto em igreja na Itália; entenda

Jovem que será canonizado pela Igreja Católica neste domingo (7), o corpo de Carlo Acutis, conhecido como o “padroeiro da internet”, está exposto no Santuário do Despojamento, em Assis, no centro da Itália. Vestido com jeans, camiseta e segurando um rosário, o adolescente que morreu em 2006, aos 15 anos, de leucemia, não apresenta a decomposição típica de quase duas décadas.

Acutis vai se tornar o primeiro santo da geração millennial. A missa, presidida pelo papa Leão XIV, acontecerá na Praça de São Pedro, no Vaticano, e será o primeiro grande evento do novo pontífice, eleito em maio após a morte do papa Francisco.

O estado de preservação do corpo do jovem fez com que muitos fiéis passassem a afirmar, nas redes sociais, que se trata de um corpo incorrupto, fenômeno considerado raro e, em alguns casos, associado à santidade. O Vaticano, no entanto, diz que os restos mortais de Acutis foram “recompostos”, sem detalhar o processo.

Em entrevista à agência católica ACI Prensa/EWTN, em 2020, o padre Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, reitor do santuário, explicou: “O corpo está muito completo, não intacto, mas completo. Todos os órgãos estão preservados”.

Quem era Carlo Acutis

O fascínio em torno da preservação do corpo de Acutis reforça o simbolismo do jovem. Para muitos fiéis, a combinação de vida simples, fé profunda e afinidade com o mundo digital o torna um exemplo único para as novas gerações.

O jovem nasceu em Londres, em 1991, mas viveu na Itália desde pequeno. Devoto da Eucaristia, usava os conhecimentos de informática para evangelizar pela internet e criou um site para catalogar milagres eucarísticos. A beatificação dele ocorreu em 2020, após o reconhecimento do primeiro milagre: a cura de uma criança em Campo Grande (MS), em 2010.

Um segundo milagre foi reconhecido em 2024: a recuperação de uma jovem da Costa Rica após um grave acidente de bicicleta. Esses dois eventos abriram caminho para a canonização.

Com a cerimônia deste domingo, o Vaticano também lançará um selo comemorativo. Uma grande imagem de Acutis já foi exposta na Basílica de São Pedro.