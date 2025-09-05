Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Primeiro 'santo millennial', Carlo Acutis tem corpo preservado exposto em igreja na Itália; entenda

Corpo de jovem italiano que será canonizado neste domingo (7) chama atenção pelo estado de conservação

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Corpo de Acutis está colocado em igreja de Assis, na Itália, e recebe fiéis. Na foto, pessoa ajoelhada diante do corpo
Legenda: Corpo de Acutis está colocado em igreja de Assis, na Itália, e recebe fiéis. Jovem será declarado santo pela Igreja Católica no domingo (7)
Foto: TIZIANA FABI / AFP

Jovem que será canonizado pela Igreja Católica neste domingo (7), o corpo de Carlo Acutis, conhecido como o “padroeiro da internet”, está exposto no Santuário do Despojamento, em Assis, no centro da Itália. Vestido com jeans, camiseta e segurando um rosário, o adolescente que morreu em 2006, aos 15 anos, de leucemia, não apresenta a decomposição típica de quase duas décadas.

Acutis vai se tornar o primeiro santo da geração millennial. A missa, presidida pelo papa Leão XIV, acontecerá na Praça de São Pedro, no Vaticano, e será o primeiro grande evento do novo pontífice, eleito em maio após a morte do papa Francisco.

O estado de preservação do corpo do jovem fez com que muitos fiéis passassem a afirmar, nas redes sociais, que se trata de um corpo incorrupto, fenômeno considerado raro e, em alguns casos, associado à santidade. O Vaticano, no entanto, diz que os restos mortais de Acutis foram “recompostos”, sem detalhar o processo.

Em entrevista à agência católica ACI Prensa/EWTN, em 2020, o padre Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, reitor do santuário, explicou: “O corpo está muito completo, não intacto, mas completo. Todos os órgãos estão preservados”. 

Veja também

teaser image
Zoeira

Influenciador espanhol Pablo García anuncia pausa na carreira para estudar e se tornar padre

Quem era Carlo Acutis

O fascínio em torno da preservação do corpo de Acutis reforça o simbolismo do jovem. Para muitos fiéis, a combinação de vida simples, fé profunda e afinidade com o mundo digital o torna um exemplo único para as novas gerações.

O jovem nasceu em Londres, em 1991, mas viveu na Itália desde pequeno. Devoto da Eucaristia, usava os conhecimentos de informática para evangelizar pela internet e criou um site para catalogar milagres eucarísticos. A beatificação dele ocorreu em 2020, após o reconhecimento do primeiro milagre: a cura de uma criança em Campo Grande (MS), em 2010.

Um segundo milagre foi reconhecido em 2024: a recuperação de uma jovem da Costa Rica após um grave acidente de bicicleta. Esses dois eventos abriram caminho para a canonização.

Com a cerimônia deste domingo, o Vaticano também lançará um selo comemorativo. Uma grande imagem de Acutis já foi exposta na Basílica de São Pedro. 

Assuntos Relacionados
Corpo de Acutis está colocado em igreja de Assis, na Itália, e recebe fiéis. Na foto, pessoa ajoelhada diante do corpo
Mundo

Primeiro 'santo millennial', Carlo Acutis tem corpo preservado exposto em igreja na Itália; entenda

Corpo de jovem italiano que será canonizado neste domingo (7) chama atenção pelo estado de conservação

Redação
Há 50 minutos
Carlo Acutis que terá cerimônia de canonização
Mundo

Vaticano inicia preparativos para canonização de Carlo Acutis, o primeiro santo ‘millennial’

Acutis ficou conhecido por criar conteúdos cristãos na Internet

Redação
04 de Setembro de 2025
Pessoa na ponta de Iate de luxo após naufrágio na Turquia
Mundo

Iate milionário naufraga na costa da Turquia; vídeo mostra tripulação pulando no mar

A embarcação afundou durante sua viagem inaugural na cidade de Ereğli, Zonguldak

Redação
04 de Setembro de 2025
Local do acidente com bondinho
Mundo

Brasileiro está entre os feridos em acidente com bondinho de Lisboa, diz cônsul do Brasil

A vítima foi socorrida com ferimentos leves e teve alta

Redação
04 de Setembro de 2025
Grupo de pessoas em barco navegando por rio na Nigéria ilustra naufrágio que deixou mais de 30 pessoas mortas
Mundo

Naufrágio em rio na Nigéria deixa mais de 30 mortos

Embarcação trasportava mais de 80 passageiros

Redação e AFP
04 de Setembro de 2025
Entrada da universidade norte-americana com uma bandeira vermelha e a letra H de Harvard em branco para matéria sobre derrubada de corte bilionário de Trump
Mundo

Juíza dos EUA derruba corte de R$ 14 bilhões de fundos de Harvard ordenado por Trump

Em maio, a mesma juíza bloqueou temporariamente a decisão do governo Donald Trump de impedir a Universidade de Harvard de matricular e aceitar estudantes estrangeiros

Redação e AFP
03 de Setembro de 2025
Foto do ministro do STF, Alexandre de Moraes para matéria sobre departamento do Tesouro dos EUA aciona bancos brasileiros para tratar da aplicação da Lei Magnitsky
Mundo

Departamento do Tesouro dos EUA aciona bancos brasileiros para tratar da aplicação da Lei Magnitsky

Notificação marca o início da verificação do cumprimento da lei pelas instituições financeiras

Redação
03 de Setembro de 2025
foto do acidente no Elevador da Glória, bondinho em Lisboa
Mundo

Grave acidente em bondinho de Lisboa deixa mortos e feridos: 'Bateu com uma força brutal'

O transporte descarrilou e tombou nesta quarta-feira (3)

Redação e AFP
03 de Setembro de 2025
Grupo de pessoas conversando na rua, com uma mulher falando ao telefone e outras sentadas ou de pé ao redor, em um cenário urbano movimentado.
Mundo

Corte dos EUA impede Trump de aplicar lei do século XVIII para depor imigrantes

Lei de 1718 foi pensada originalmente para impedir a ação de espiões em solo norte-americano

Redação e AFP
03 de Setembro de 2025
Javier Milei acusa jornalistas de espionagem em meio a escândalo com áudios vazados de sua irmã
Mundo

Javier Milei acusa jornalistas de espionagem em meio a escândalo com áudios vazados

Série de mensagens atinge o governo argentino às vésperas das eleições regionais

Redação
02 de Setembro de 2025
Trump diz ter abatido embarcação carregada de drogas vinda da Venezuela
Mundo

Trump diz ter ‘abatido’ embarcação carregada de drogas vinda da Venezuela

Operação ocorre em meio à escalada de tensões entre os dois países

Redação
02 de Setembro de 2025
Foto de português que ofereceu 500 euros por cabeça de brasileiro e gerou revolta nas redes sociais
Mundo

Português oferece 500 euros por ‘cabeça de brasileiro' e gera revolta nas redes sociais

No "anúncio", o homem diz que a oferta vale por qualquer pessoa do Brasil que vive no país europeu, seja de forma legal ou ilegal

Redação
02 de Setembro de 2025
Imagem mostra um homem afegão passa por uma casa danificada após terremoto atingir Afeganistão
Mundo

Número de mortos em terremoto no Afeganistão supera 1,4 mil pessoas

Mais de 3,1 mil indivíduos ficaram feridos após o tremor de 6 graus de magnitude

Redação e AFP
02 de Setembro de 2025
Afeganistão o que se sabe sobre o novo terremoto que atingiu o país
Mundo

Afeganistão: o que se sabe sobre o novo terremoto que deixou mais de 800 mortos

Tremor recente segue série de abalos sísmicos devastadores no Afeganistão em 2022 e 2023

Redação
01 de Setembro de 2025
Passageiro é retirado pela PF de voo entre Chile e Fortaleza por 'comportamento inadequado'
Mundo

Passageiro é retirado pela PF de voo entre Chile e Fortaleza por 'comportamento inadequado'

O momento em que os policiais federais chegam ao avião foi flagrado em vídeo que viralizou nas redes sociais

Redação
01 de Setembro de 2025
Pessoas assistindo ao show de artista de rua em um parque, com um menino andando na corda bêndica no céu azul em um dia ensolarado, cercado por árvores verdes.
Mundo

Criança se perde dos pais e é resgatada sobre trilho em parque de diversão, nos EUA

Vídeo do resgate no Hersheypark viralizou nas redes sociais nesse fim de semana

Redação
01 de Setembro de 2025
Esta imagem, tirada de uma posição no sul de Israel ao longo da fronteira com a Faixa de Gaza em 6 de maio de 2025, mostra edifícios em Gaza destruídos durante a guerra entre Israel e o grupo militante Hamas, Ilustrando plano pós-guerra dos EUA para Gaza
Mundo

EUA tem plano pós-guerra para controle da Faixa de Gaza, revela jornal

O jornal Washington Post revelou o que seria o planejamento do governo americano para o território palestino

Redação e AFP
01 de Setembro de 2025
Ruínas de uma cidade após terremoto à noite sob a luz do luar, com montanhas ao fundo e céu estrelado ao redor.
Mundo

Veja imagens do terremoto que atingiu o Afeganistão

Tremor deixou 800 mortos e mais de 2 mil feridos até esta segunda-feira (1º)

terremoto no afeganistão deixou pelo menos 800 mortos e mais de 2,7 mil feridos
Mundo

Terremoto atinge o Afeganistão e deixa mais de 800 mortos

Mais de 2,7 mil pessoas ficaram feridas, e autoridades acreditam que número deve aumentar conforme avanço de buscas em áreas remotas

AFP e Redação
01 de Setembro de 2025
Imagem mostra o primeiro-ministro houthi falando ao microfone, possivelmente durante uma entrevista coletiva.
Mundo

Ataque de Israel ao Iêmen mata primeiro-ministro houthi

O bombardeiro promovido por Israel teve como alvo o chefe do Estado-Maior, o ministro da Defesa e outros funcionários alinhados ao Irã

Redação
30 de Agosto de 2025