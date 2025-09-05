Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Influenciador espanhol Pablo García anuncia pausa na carreira para estudar e se tornar padre

Com mais de 700 mil seguidores, criador de conteúdo revelou que vai trocar a vida digital pela vocação religiosa e pediu orações aos fãs

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Pablo García é espanhol. na foto, ele está sentado em uma mureta, ao lado de uma via
Legenda: Pablo García é espanhol e acumula cerca de 700 mil seguidores nas redes sociais
Foto: Reprodução/Instagram

O influenciador espanhol Pablo García surpreendeu os seguidores ao anunciar que vai interromper a carreira para iniciar os estudos rumo ao sacerdócio. A decisão foi compartilhada em seu perfil no Instagram, onde soma mais de 700 mil seguidores.

“‘Ouça o que seu coração lhe diz’. É uma frase que ouvimos muito hoje em dia. E se não for confundida com desejo ou sentimentalismo imaturo, é uma verdade absoluta. Para mim, isso é o verdadeiro sucesso na vida: viver e construir a vida que Deus um dia planejou para mim; ouvir a Sua voz no mais profundo do meu coração”, escreveu na legenda do post do anúncio de que quer ser padre

Ao relembrar a trajetória como influenciador, Pablo destacou os aprendizados e experiências que a internet lhe proporcionou. “Foram quase quatro anos maravilhosos, durante os quais, desde o primeiro dia, sonhei em trazer o amor de Deus por meio desta tela. Tive bons e maus momentos. Pude viajar e ver o mundo; experimentar coisas que jamais imaginaria na minha vida, tendo a oportunidade de compartilhar todas elas com minha família e amigos". 

Segundo ele, a decisão pode soar incompreensível para muitos. “O ‘mundo’ certamente não entende: uma vida confortável, estabilidade, certos luxos e ‘poucas preocupações’, mas repito: de que adianta tudo isso se meu coração anseia e clama por outra vida? Eu me recuso a me conformar". 

Veja também

teaser image
Zoeira

Raul Gil foi diagnosticado com diverculite aguda e desidratação, revela boletim médico

teaser image
Zoeira

Apartamento de ex-atriz Rejane Schumann ganha limpeza de voluntários após resgate de animais

Apesar da pausa, Pablo garantiu que seguirá ativo por mais algum tempo para cumprir contratos já assumidos. “Não sei se voltarei aqui em alguns meses. Veremos. Por enquanto, em setembro, continuarei postando como de costume e compartilhando minha vida com vocês, perguntas que possam surgir deste vídeo, conversas com minha mãe e tudo o mais que surgir. Também tenho compromissos com marcas que devo respeitar e que quero fazer bem, como tenho tentado fazer até agora". 

O anúncio terminou com um pedido especial aos fãs: “O que peço é que, se quiserem, orem por mim. Que eu não me negue nada. Que minha dedicação seja completa, mesmo que eu não veja resultados ou frutos". 

Quem é Pablo García

Pablo García, de 34 anos, iniciou a carreira como modelo antes de ganhar notoriedade nas redes sociais. Com carisma e um estilo que unia lifestyle a reflexões espirituais, ele atraiu seguidores não apenas pela estética, mas também pela forma próxima e autêntica de se comunicar. Além de compartilhar viagens e experiências ligadas ao mundo da moda, costumava publicar mensagens motivacionais e pensamentos sobre fé, tornando-se inspiração para muitos jovens que acompanham sua jornada online.

Assuntos Relacionados
Pablo García é espanhol. na foto, ele está sentado em uma mureta, ao lado de uma via
Zoeira

Influenciador espanhol Pablo García anuncia pausa na carreira para estudar e se tornar padre

Com mais de 700 mil seguidores, criador de conteúdo revelou que vai trocar a vida digital pela vocação religiosa e pediu orações aos fãs

Redação
Há 37 minutos
Imagem mostra chefe de design masculino da grife Armani, Leo Dell'Orco, de mãos dada com o estilista italiano Giorgio Armani, ilustrando herdeiros de Giorgio Armani
Zoeira

Herdeiros de Giorgio Armani: conheça os sucessores do império do estilista

Ao longo da vida, o italiano viveu relacionamentos com homens e mulheres, mas não gerou herdeiros naturais

Redação
Há 38 minutos
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (5)

Marilda e Aderbal se animam para adotar Samir.

A. Seraphim
Há 1 hora
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (5)

Filipa comenta com Nina que teme o papel que Jaques acabou ocupando em sua vida.

A. Seraphim
Há 1 hora
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (5)

Lisa não conta para Téo o que aconteceu.

A. Seraphim
Há 1 hora
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (5)

Consuêlo se surpreende com a festa-surpresa de suas bodas com Jarbas, e é pedida em casamento novamente pelo marido.

A. Seraphim
Há 1 hora
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (5)

Dalva diz que Joyce está explorando Caio e Helena parte para cima dela.

A. Seraphim
Há 1 hora
Apartamento de ex-atriz Rejane Schumann ganha limpeza de voluntários após resgate de animais
Zoeira

Apartamento de ex-atriz Rejane Schumann ganha limpeza de voluntários após resgate de animais

A gaúcha dormia sem travesseiro e tinha parte dos pertences destruídos por cães

Redação
Há 2 horas
Raul Gil na frente de um painel de luzes azuis, sorrindo enquanto segura um microfone em um palco de stand-up.
Zoeira

Raul Gil foi diagnosticado com diverticulite aguda e desidratação, revela boletim médico

Ele está internado na Zona Sul de São Paulo desde a última quarta-feira (3)

Redação
Há 2 horas
Eclipse
Zoeira

Eclipses de Setembro: Temporada de fins e recomeços

*Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025