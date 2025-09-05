Influenciador espanhol Pablo García anuncia pausa na carreira para estudar e se tornar padre

O influenciador espanhol Pablo García surpreendeu os seguidores ao anunciar que vai interromper a carreira para iniciar os estudos rumo ao sacerdócio. A decisão foi compartilhada em seu perfil no Instagram, onde soma mais de 700 mil seguidores.

“‘Ouça o que seu coração lhe diz’. É uma frase que ouvimos muito hoje em dia. E se não for confundida com desejo ou sentimentalismo imaturo, é uma verdade absoluta. Para mim, isso é o verdadeiro sucesso na vida: viver e construir a vida que Deus um dia planejou para mim; ouvir a Sua voz no mais profundo do meu coração”, escreveu na legenda do post do anúncio de que quer ser padre.

Ao relembrar a trajetória como influenciador, Pablo destacou os aprendizados e experiências que a internet lhe proporcionou. “Foram quase quatro anos maravilhosos, durante os quais, desde o primeiro dia, sonhei em trazer o amor de Deus por meio desta tela. Tive bons e maus momentos. Pude viajar e ver o mundo; experimentar coisas que jamais imaginaria na minha vida, tendo a oportunidade de compartilhar todas elas com minha família e amigos".

Segundo ele, a decisão pode soar incompreensível para muitos. “O ‘mundo’ certamente não entende: uma vida confortável, estabilidade, certos luxos e ‘poucas preocupações’, mas repito: de que adianta tudo isso se meu coração anseia e clama por outra vida? Eu me recuso a me conformar".

Apesar da pausa, Pablo garantiu que seguirá ativo por mais algum tempo para cumprir contratos já assumidos. “Não sei se voltarei aqui em alguns meses. Veremos. Por enquanto, em setembro, continuarei postando como de costume e compartilhando minha vida com vocês, perguntas que possam surgir deste vídeo, conversas com minha mãe e tudo o mais que surgir. Também tenho compromissos com marcas que devo respeitar e que quero fazer bem, como tenho tentado fazer até agora".

O anúncio terminou com um pedido especial aos fãs: “O que peço é que, se quiserem, orem por mim. Que eu não me negue nada. Que minha dedicação seja completa, mesmo que eu não veja resultados ou frutos".

Quem é Pablo García

Pablo García, de 34 anos, iniciou a carreira como modelo antes de ganhar notoriedade nas redes sociais. Com carisma e um estilo que unia lifestyle a reflexões espirituais, ele atraiu seguidores não apenas pela estética, mas também pela forma próxima e autêntica de se comunicar. Além de compartilhar viagens e experiências ligadas ao mundo da moda, costumava publicar mensagens motivacionais e pensamentos sobre fé, tornando-se inspiração para muitos jovens que acompanham sua jornada online.