Horário e onde assistir aos desfiles do Carnaval de SP neste sábado (14)
Passarão pelo Sambódromo do Anhembi as agremiações do Grupo Especial.
A transmissão dos desfiles das escolas de samba de São Paulo continua neste sábado (14), a partir de 22h30. Os telespectadores podem acompanhar as apresentações do Grupo Especial ao vivo na TV Globo, no Globoplay e na TV Brasil.
Na Globo, o comentarista Judson Sales irá analisar os detalhes técnicos, estéticos e narrativos de cada agremiação no Sambódromo do Anhembi. Já os bastidores das escolas serão mostrados pelo ator Aílton Graça.
A "Embaixada Globeleza" ficará por conta de Milton Cunha.
Veja os horários dos desfiles de SP neste sábado (14)
- Império de Casa Verde: 22h30
- Águia de Ouro: 23h35
- Mocidade Alegre: 00h40
- Gaviões da Fiel: 1h45
- Estrela do Terceiro Milênio: 2h50
- Tom Maior: 3h55
- Camisa Verde e Branco: 5h
Cada escola terá entre 50 e 60 minutos para concluir o desfile.
Apuração do carnaval paulistano
A apuração das notas das agremiações paulistanas ocorrerá na terça-feira (17) e também será transmitida pela TV Globo a partir de 16 horas, com apresentação de José Roberto Burnier e Mariana Aldano.