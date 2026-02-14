Horário e onde assistir aos desfiles do Carnaval de SP neste sábado (14)

A transmissão dos desfiles das escolas de samba de São Paulo continua neste sábado (14), a partir de 22h30. Os telespectadores podem acompanhar as apresentações do Grupo Especial ao vivo na TV Globo, no Globoplay e na TV Brasil.

Na Globo, o comentarista Judson Sales irá analisar os detalhes técnicos, estéticos e narrativos de cada agremiação no Sambódromo do Anhembi. Já os bastidores das escolas serão mostrados pelo ator Aílton Graça.

A "Embaixada Globeleza" ficará por conta de Milton Cunha.

Veja os horários dos desfiles de SP neste sábado (14)

Império de Casa Verde: 22h30

Águia de Ouro: 23h35

Mocidade Alegre: 00h40

Gaviões da Fiel: 1h45

Estrela do Terceiro Milênio: 2h50

Tom Maior: 3h55

Camisa Verde e Branco: 5h

Cada escola terá entre 50 e 60 minutos para concluir o desfile.

Apuração do carnaval paulistano

A apuração das notas das agremiações paulistanas ocorrerá na terça-feira (17) e também será transmitida pela TV Globo a partir de 16 horas, com apresentação de José Roberto Burnier e Mariana Aldano.