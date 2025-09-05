Raul Gil foi diagnosticado com diverculite aguda e desidratação, revela boletim médico
Ele está internado na Zona Sul de São Paulo desde a última quarta-feira (3)
O apresentador Raul Gil, de 87 anos, foi diagnosticado com abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação. Ele está internado desde a última quarta-feira (3), no Hospital Moriah, em São Paulo, após sentir uma indigestão.
Segundo boletim médico divulgado pelo hospital nessa quarta-feira (4), o estado de saúde do comunicador é considerado estável, "com previsão de alta para os próximos dias".
Ao gshow, o filho do apresentador, Raul Jr., afirmou que o pai está reagindo bem ao tratamento. "Ontem, estive com ele no hospital e estava muito bem. Essa é a primeira vez que ele apresenta esse quadro. A expectativa é de que receba alta ainda nesta semana", completou.
Esta não é a primeira vez que Raul Gil é internado no mesmo hospital. Em 2023, ele também recorreu ao local quando precisou realizar um procedimento cirúrgico na próstata. Na época, conforme divulgou a emissora, ele foi submetido a uma "raspagem da próstata" para tratar o aumento da glândula, condição que pode causar obstrução do canal urinário.
O que é diverticulite?
A diverticulite é uma inflamação que atinge bolsas com formato de balão presentes no intestino grosso, também chamadas de divertículos. Segundo o Manual MSD para Saúde, os principais sintomas são desconfortos abdominais e febre.
Pacientes que apresentam sintomas mais graves, como Raul Gil, devem ser hospitalizados para tratamento intensivo, que inclui mudança nos hábitos alimentares, antibióticos, ou cirurgia, a depender do caso.