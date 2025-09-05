Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Raul Gil foi diagnosticado com diverculite aguda e desidratação, revela boletim médico

Ele está internado na Zona Sul de São Paulo desde a última quarta-feira (3)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:30)
Zoeira
Raul Gil na frente de um painel de luzes azuis, sorrindo enquanto segura um microfone em um palco de stand-up.
Legenda: Apresentador é um dos nomes mais conhecidos da TV brasileira
Foto: Divulgação

O apresentador Raul Gil, de 87 anos, foi diagnosticado com abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação. Ele está internado desde a última quarta-feira (3), no Hospital Moriah, em São Paulo, após sentir uma indigestão.

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital nessa quarta-feira (4), o estado de saúde do comunicador é considerado estável, "com previsão de alta para os próximos dias".

Veja também

teaser image
Zoeira

TV Globo anuncia Tati Machado como substituta de Ana Maria no ‘Mais Você’

teaser image
Zoeira

Regina Duarte surge de cadeira de rodas e preocupa fãs: ‘Estive sofrendo’

Ao gshow, o filho do apresentador, Raul Jr., afirmou que o pai está reagindo bem ao tratamento. "Ontem, estive com ele no hospital e estava muito bem. Essa é a primeira vez que ele apresenta esse quadro. A expectativa é de que receba alta ainda nesta semana", completou.

Esta não é a primeira vez que Raul Gil é internado no mesmo hospital. Em 2023, ele também recorreu ao local quando precisou realizar um procedimento cirúrgico na próstata. Na época, conforme divulgou a emissora, ele foi submetido a uma "raspagem da próstata" para tratar o aumento da glândula, condição que pode causar obstrução do canal urinário.

O que é diverticulite?

A diverticulite é uma inflamação que atinge bolsas com formato de balão presentes no intestino grosso, também chamadas de divertículos. Segundo o Manual MSD para Saúde, os principais sintomas são desconfortos abdominais e febre.

Pacientes que apresentam sintomas mais graves, como Raul Gil, devem ser hospitalizados para tratamento intensivo, que inclui mudança nos hábitos alimentares, antibióticos, ou cirurgia, a depender do caso.

Assuntos Relacionados
Raul Gil na frente de um painel de luzes azuis, sorrindo enquanto segura um microfone em um palco de stand-up.
Zoeira

Raul Gil foi diagnosticado com diverculite aguda e desidratação, revela boletim médico

Ele está internado na Zona Sul de São Paulo desde a última quarta-feira (3)

Redação
Há 28 minutos
Eclipse
Zoeira

Eclipses de Setembro: Temporada de fins e recomeços

*Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
Cena de episódio de South Park satiriza tarifas impostas por Donald Trump e zomba de preço dos Labubus
Zoeira

'South Park' debocha de tarifas de Trump e zomba de preços do Labubu em novo episódio

Novo capítulo da série chamou atenção nas redes sociais por tirar sarro do presidente e do conflito no cenário internacional

Redação
04 de Setembro de 2025
TV Globo anuncia Tati Machado como substituta de Ana Maria no ‘Mais Você’
Zoeira

TV Globo anuncia Tati Machado como substituta de Ana Maria no ‘Mais Você’

Apresentadora divide comando com Gil do Vigor durante férias da titular

Redação
04 de Setembro de 2025
Regina Duarte surge de cadeira de rodas e preocupa fãs ‘Estive sofrendo’
Zoeira

Regina Duarte surge de cadeira de rodas e preocupa fãs: ‘Estive sofrendo’

Atriz tranquilizou admiradores com uma publicação nas redes sociais

Redação
04 de Setembro de 2025
Giorgio Armani era um homem branco, idoso e de cabelos brancos
Zoeira

Estilista Giorgio Armani quase foi médico: saiba curiosidades sobre a vida do ícone da moda

Ele morreu nesta quinta-feira (4), aos 91 anos

Redação
04 de Setembro de 2025
Imagem de Giorgio Armani de terno azul acenando em evento
Zoeira

Giorgio Armani acumulou fortuna de US$ 12,1 bilhões e expandiu marca para áreas além da moda

Estilista italiano faleceu nesta quinta-feira (4), aos 91 anos, acompanhado de familiares

Redação
04 de Setembro de 2025
Registro da turnê After Hours Til Dawn de The Weeknd
Zoeira

The Weeknd confirma três shows de turnê no Brasil com Anitta; veja datas

Sete cidades no mundo irão receber novo roteiro de eventos

Redação
04 de Setembro de 2025