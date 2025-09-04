TV Globo anuncia Tati Machado como substituta de Ana Maria no ‘Mais Você’

A TV Globo anunciou, nesta quinta-feira (4), que Tati Machado assume o comando do "Mais Você" a partir da próxima segunda-feira (8), durante as férias de Ana Maria Braga.

Ao lado dela estará Gil do Vigor, que já integra a atração comentando as novelas da emissora.

“Estou com borboletas no estômago porque é impossível substituir a insubstituível. Mas me sinto muito honrada por ter sido escolhida para isso, e ninguém faz nada sozinho”, disse Tati sobre o novo desafio.

Legenda: Na sexta-feira (6), Tati e Ana Maria terão uma conversa ao vivo, simbolizando a passagem de bastão Foto: Daniela Toviansky / TV Globo

Ana Maria ficará afastada até o dia 26 de setembro, quando retorna ao programa que apresenta desde 1999. Antes disso, nesta sexta-feira (5), haverá uma conversa ao vivo entre as duas, simbolizando a passagem de bastão.

Na primeira semana sob novo comando, o programa terá como destaque um especial doenças da coluna, tema que será abordado por um médico especialista.

Além de explicar as principais causas do problema, como má postura, ele também responderá dúvidas enviadas pelos telespectadores.