Regina Duarte surge de cadeira de rodas e preocupa fãs: ‘Estive sofrendo’

A atriz Regina Duarte, de 78 anos, tranquilizou os fãs após ser vista deixando a mostra SP-Arte, no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, em uma cadeira de rodas, nessa quarta-feira (3).

Segundo a própria artista, o motivo foi uma bolha no dedinho do pé esquerdo, provocada por uma “bota maligna”.

Em uma postagem bem-humorada nas redes sociais, ela contou que precisou da cadeira de rodas depois de ser “massacrada” por uma caminhada de três horas pelos corredores da exposição.

“Estive sofrendo com uma bolha no dedinho do pé esquerdo causado por bota maligna. Em visita à maravilhosa mostra SP-Arte e massacrado por 3 horas de caminhada por 4 corredores de tudo que há de melhor na atual arte brasileira. O melhor de tudo vem agora: valeu! Tudo ali é muito forte, belo e inspirador”, escreveu Regina no Instagram.

Veja a postagem de Regina Duarte

Atriz tem se dedicado às artes plásticas

Afastada das novelas e já tendo declarado que não pretende voltar à TV, Regina Duarte vem se dedicando às artes plásticas e à botânica desde 2023.

No início deste ano, a atriz lançou o site Regina Das Artes, onde anuncia suas obras, incluindo pinturas a óleo que podem chegar a R$ 25 mil.

Além das telas, ela também disponibiliza acessórios, como ecobags personalizadas, vendidas por R$ 350. Em um texto de apresentação no site, Regina revelou que sua primeira pintura foi feita ainda em 1947, quando reproduziu uma cópia ampliada de um registro da família.