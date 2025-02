De volta à TV em reprise, Regina Duarte compartilha trabalho como artista plástica

Pegando carona no sucesso da reprise de “História de Amor” (1995), que está de volta no “Vale a Pena Ver De Novo”, Regina Duarte, convocou os seguidores, nesta quarta-feira (12), a acompanhar seu perfil de artes plásticas.

Através do Instagram, a atriz compartilhou um vídeo de bastidores de sua produção, onde aparece dando os toques finais em algumas obras, além de autografa-las.

Regina usa uma técnica que consiste em desidratar folhas e flores secas, e outros objetos. Seus quadros custam de R$ 200 a R$ 25 mil.

Papelão e outros materiais

A “Helena” do folhetim que está de volta à TV Globo se aventurou no novo ofício após deixar as novelas, no ano de 2023. Ela foi ainda secretária especial de Cultura do mandato de Jair Bolsonaro (PL), mas saiu do cargo. Em seguida, ela foi vista catando papelão e outros materiais nas ruas.

A mãe de Gabriela Duarte já falou em entrevista sobre o processo de criação nas artes plásticas. “As flores, cascas dos troncos e folhas envelhecidas caídas, começaram a chamar minha atenção. Assim iniciei um processo de levar pra casa lavar, secar e prensar em livros. Iniciei então uma busca de caixas de papelão pelos lixos do condomínio e continuei fazendo as colagens", contou.

Ela acrescentou ainda que o significado da obra vai sendo imposto ao longo do processo de colagem: “A gratificação maior vem com a resposta das pessoas que chegam perto do que estou expondo. Acredito que isto signifique o crescimento de uma possível consciência de amor e preservação de uma natureza."

“História de Amor” tem cravado bons índices de audiência em sua reprise, 30 anos depois da exibição original. Marcou 13,9 pontos na Grande São Paulo em sua estreia, na última segunda-feira (10), vencendo todas as antecessoras, exceto o retorno de “Chocolate Com Pimenta”, em 2022.