The Weeknd confirma três shows de turnê no Brasil com Anitta; veja datas

O artista The Weeknd anunciou nesta quinta (4), nas redes sociais, a extensão da turnê "After Hours Til Dawn Stadium". O novo roteiro de shows começa na segunda-feira (20), na Cidade do México, no Estádio GNP Seguro, e incluirá paradas no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Uma novidade do roteiro é que a cantora Anitta irá participar de algumas apresentações.

Veja roteiro de The Weeknd:

São Paulo

Rio de Janeiro

Paris

Amsterdã

Milão

Londres

Madri

A cantora carioca se juntará a The Weeknd nas datas no México e no Brasil, enquanto Playboy Carti se apresentará em todos os shows na Europa e no Reino Unido.

Quando acontecem os shows de The Weeknd no Brasil?

No Brasil, os shows ocorrem no dia 26 de abril de 2026 no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, e nos dias 30 de abril e 1º de maio, em São Paulo, no Estádio MorumBIS.

A turnê After Hours Til Dawn Stadium celebra a aclamada trilogia de álbuns de The Weeknd — After Hours (2020), Dawn FM (2022) e Hurry Up Tomorrow (2025) — e apresenta sucessos de seu catálogo no topo das paradas.

Os ingressos para as datas no Brasil estarão disponíveis inicialmente na pré-venda do artista, a partir de segunda-feira (8), às 10h, horário local, no site oficial do evento.