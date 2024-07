Regina Duarte tem recurso negado e indenização para família de Leila Diniz já supera R$160 mil

Condenada a indenizar a filha de Leila Diniz, Janaína Diniz, pelo uso indevido da imagem da atriz numa postagem favorável à ditadura militar, Regina Duarte está em meio a uma condenação com altos valores.

O novo capítulo da polêmica aconteceu nos últimos dias, quando Duarte tentou anular multa, teve recurso negado pela Justiça e, agora, acumula cifras para a família de Leila.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, além dos R$ 30 mil de danos morais fixados (valor este que já precisa ser atualizado com juros e correção monetária), Regina também foi condenada a pagar multa diária enquanto não deletasse a postagem que fez no Instagram sobre Leila.

Com a soma da condenação principal e da multa, os advogados de Janaína calculam que a indenização total já ultrapassa os R$ 160 mil.

No último dia 11, a Justiça do Rio de Janeiro não reconheceu nenhum recurso dos advogados de Regina para anular a multa.