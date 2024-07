Dado Dolabella se emociona em aniversário ao lado de Wanessa e filhos: 'Vivendo um sonho'

Não faltou emoção para Dado Dolabella no último sábado (20). Ao completar 44 anos na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, o ator discursou que está vivendo um sonho. "Só reforçar aquilo que a gente sente, que a gente acredita, quando a gente bota a fé e a força do querer, acontece", disse.

"Aqui na Chapada, com o poder dos cristais, com o poder do paralelo 14, desse meridiano que cruza aqui por baixo, a gente sente isso de uma forma mais intensa. E hoje parece que eu tô vivendo um sonho. Parece não, eu tô vivendo um sonho materializado. Tô emocionado e agradeço a presença de cada um de vocês aqui", continuou o artista.

A data foi comemorada ao lado de Wanessa Camargo, dos filhos João Valentim, Eduardo e Maria Flor, e de amigos e familiares. As informações são do gshow.

Diário de viagem

O dia a dia em Goiás, inclusive, tem sido compartilhado intensamente por Wanessa nas redes sociais. A cantora fez um diário de viagem junto a uma declaração ao amado, com foto mostrando um beijo do casal.

Antes, mostrou detalhes do acampamento que escolheram. O local conta com trilha e muita natureza. "Escolhemos para os primeiros dias uma experiência de camping no meio da floresta", explicou aos seguidores.

O local é um dos preferidos do casal, que pensa em construir uma casa por lá. Por sinal, foi na Chapada dos Veadeiros que Wanessa e Dado decidiram recomeçar a história juntos depois de 20 anos separados.

Eles reataram em 2022, romperam novamente no início deste ano, assim que a cantora deixou o BBB, mas voltaram em maio e seguem unidos.