Antes e depois de Thaísa Daher, bicampeã de vôlei, viraliza nas redes

Bicampeã olímpica, a jogadora Thaísa Daher tem chamado atenção nas redes sociais por algo além da atuação na seleção feminina de vôlei: as mudanças na aparência nestes 17 anos representando o Brasil na modalidade.

A atleta — que pode alcançar um marco inédito e se tornar tricampeã nas Olimpíadas em Paris, que começam na próxima sexta-feira (26) — passou por diversos procedimentos estéticos ao longo dos anos e sempre tratou com naturalidade o assunto.

Veja a o antes e depois da jogadora da seleção feminina de vôlei:

Legenda: Thaísa Daher em imagens nos anos de 2008, 2012, 2016 e 2024 Foto: Reprodução

A primeira delas foi ainda em 2013, quando realizou uma rinoplastia. Ela explicou, em entrevista ao Globo Esporte, que se incomodava tanto com o seu nariz que não conseguia assistir aos jogos que participava, já que ficava de perfil.

Ela também colocou silicone nos seios e fez harmonização facial.

"Eu sou muito feliz com todas as mudanças que eu tive. Trabalhei muito para ficar assim maravilhosa! Não tenho problema. Fiz harmonização facial, dei aquela arrebitada no nariz, coloquei um queixinho. Tô feliz, fiz da forma mais delicada possível para não ficar exagerado", disse nas redes sociais.

A bicampeã olímpica trata sempre do tema com bom humor. Em uma conversa com a ex-companheira de seleção Sheilla Castro, ela contou, aos risos, que chegou a não conseguir passar pelo reconhecimento facial do aeroporto.

Thaísa Daher está se preparando para as Olimpíadas de Paris. Essa será a quarta vez que a atleta representa o Brasil na competição. Ela estava nas seleções campeãs no vôlei feminino em 2008, em Pequim, e em 2012, em Londres. Também participou das Olimpíadas no Rio de Janeiro, em 2016.

Em 2020, pediu dispensa da seleção para focar em cuidar da saúde e agora retorna para a competição, na qual o Brasil luta para se tornar tricampeão olímpico no vôlei feminino.