Nora de Bell Marques, ex-BBB Mari Gonzalez canta com o sogro e o namorado em trio elétrico do Fortal

Mari Gonzalez foi um dos destaques da noite de sábado (20) do Fortal. Além de acompanhar os shows do chão, a influencer e apresentadora atraiu holofotes ao ser chamada para dividir o microfone com o sogro, Bell Marques, diretamente do trio elétrico.

Na mesma noite, mais cedo, a influenciadora também esteve com o namorado, Pipo Marques, na apresentação do cantor com o irmão, Rafa Marques, e igualmente soltou a voz.

Legenda: Mari e Pati Guerra, namorada de Rafa Marques, apareceram na hora da música "Adeus Cabaré" Foto: Reprodução/Instagram

Mari e Pati Guerra, namorada de Rafa Marques, apareceram na hora da música "Adeus Cabaré", na letra diz que "agora tenho namorada". Elas dançaram com os irmãos no palco.

Vibração em família

Mari Gonzalez e Pipo Marques assumiram o namoro em junho durante uma feira de produtos naturais em São Paulo. O cantor foi fazer o lançamento da marca própria de suplementos com a família e ela foi prestigiá-lo.

Eles se beijaram e confirmaram o status de relacionamento. As informações são do gshow.