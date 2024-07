Irmão de Rodrigo Faro é feito refém durante assalto; suspeitos amarraram pés e pulsos do empresário

Irmão do apresentador Rodrigo Faro, o empresário Danilo Faro foi feito refém durante assalto na manhã da última sexta-feira (19), em São Paulo. Dois suspeitos conseguiram entrar no apartamento dele após abordarem a funcionária que trabalha na residência.

Tanto Danilo quanto a funcionária tiveram pés e pulsos amarrados. O empresário afirmou que a dupla estava atrás de joias, relógios e dinheiro.

"Com uma pistola na cabeça e obrigada a levar os indivíduos até o meu quarto onde estava me preparando para sair para mais uma viagem”, explicou Danilo em nota publicada nas redes sociais no sábado (20). As informações são do g1.

Para despistar a dupla de criminosos, Danilo sinalizou que estava esperando uma visita que poderia chegar a qualquer momento. Nesse momento, os dois decidiram fugir com o que encontraram.

Ninguém foi preso

Apenas após a saída dos assaltantes, a funcionária conseguiu soltar uma das mãos amarradas, desfez os nós das cordas e Danilo pediu socorro logo em seguida.

A Polícia Civil de São Paulo informou que o caso é investigado como roubo pelo 78º DP (Jardins). Ninguém foi preso até o momento.

"Eu, impressionantemente, consegui manter a calma o tempo todo e tranquilizar a Maria, que estava muito nervosa. Eu cooperei com os bandidos pois queria me desvencilhar daquilo o mais rápido possível", relatou Danilo.

"Agora é aguardar o resultado da investigação, confiar no trabalho da polícia e seguir em frente. Claro que fica uma tristeza por conta de alguns bens que foram levados, muito mais pelo valor sentimental do que pelo valor material, mas a minha vida e a da querida Maria é muito, muito mais importante do que tudo! A gente trabalha, a gente corre e aos poucos recupera tudo".