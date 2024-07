Aline Wirley e Igor Rickli revelam que sofreram preconceito no processo de adoção dos filhos

A cantora Aline Wirley e o marido Igor Rickli revelaram que sofreram preconceito e foram questionados sobre sexualidade durante o processo de adoção dos filhos, de sete e dez anos, respectivamente.

Igor, bissexual assumido, explicou que eles tiveram que enfrentar hostilidade durante a audiência de adoção. "Fomos questionados sobre nossa sexualidade e enfrentamos críticas injustas. Apenas buscamos o direito de amar e criar nossos filhos com paz e carinho", contou ele em entrevista à CNN Brasil.

Veja também Zoeira Thommy Schiavo, o João Zoinho de ‘Pantanal’, morre aos 39 anos após cair de sacada Zoeira Kim Kardashian revela doença de filho com Kanye West: 'Passei pra ele'

Aline se emocionou ao falar sobre a adoção, expressando a alegria e gratidão que sentem por seus filhos. "Eles trouxeram uma felicidade imensa para nossas vidas. Eles sempre foram nossos, só não estavam conosco até então", disse.

"Eu venho de uma família em que nenhuma mulher casou. Tive a solidão da mulher preta imposta a mim. Vivemos um amor profundo e isso é um espaço de cura para mim, minha filha e minhas ancestrais", acrescentou a ex-integrante do Rouge.

Rickli ainda ressaltou as dificuldades sofridas pelo casal ao longo do tempo. "No início, era doloroso. Há 14 anos, o mundo era diferente. Enfrentamos muita ignorância, inclusive sobre nossa sexualidade e o fato de sermos um casal interracial."