Virgínia e Zé Felipe viajam na 1ª classe de companhia aérea que tem preço de R$ 105 mil por pessoa

O cantor Zé Felipe faz aniversário na segunda-feira (21), e ele e a esposa, a influenciadora digital Virgínia Fonseca, estão viajando para celebrar a data. Eles ainda não revelaram o destino da viagem, mas mostraram nas redes sociais que foram de 1ª classe.

Eles pegaram um voo, na noite de sábado (19), da companhia aérea Emirates, com passagens que tem um preço médio de R$ 105 mil por pessoa.

Ainda dentro da aeronave, Virgínia tem mostrado os detalhes da viagem nas redes sociais: ela contou que eles ganharam pijamas e um kit de bordo com produtos de grife para usar no avião, e que é possível marcar horário para tomar banho dentro do voo. O tempo de banho, no entanto, é cronometrado: são sete minutos de água liberada para o passageiro.

A influenciadora também exibiu o menu com dezenas de opções que podem ser solicitadas durante a viagem, sem horário fixo.

Virgínia ainda mostrou o sistema de entretenimento do avião, com direito até a câmeras externas que transmitem imagens do voo em tempo real.