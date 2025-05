Com bom humor, padre influenciador nega celebrações religiosas para bonecas 'reborn'

O padre Chrystian Shankar, conhecido pelo seu trabalho de evangelização nas redes sociais, esclareceu nesta sexta-feira (17) que não participa de nenhuma prática religiosa envolvendo bonecas do tipo “reborn”, que são brinquedos hiper-realistas que imitam bebês recém-nascidos. A declaração foi publicada em forma de nota em seu perfil no Instagram, onde reúne mais de 3,7 milhões de seguidores.

De forma bem-humorada, o religioso detalhou os tipos de solicitações que tem recebido, deixando claro que não atende mães que desejam batizar as bonecas ou inseri-las em atividades como catequese ou Primeira Comunhão.

“Não estou realizando batizados para bonecas reborn ‘recém-nascidas’. Nem atendendo ‘mães’ de boneca reborn que buscam por catequese. Nem celebrando Missa de Primeira Comunhão para crianças reborn. Nem oração de libertação para bebê possuído por um espírito reborn. E, por fim, nem missa de 7º dia para reborn que arriou a bateria”, escreveu o padre.

Apesar do tom irônico usado em sua declaração, o padre Chrystian recebeu apoio de fiéis e internautas que elogiaram sua clareza diante de um tema considerado delicado por muitos.

Discussão sobre os reborns cresce na internet

A nota do padre surge em meio a um crescimento do interesse em torno dos 'bebês reborn'. Apesar de serem apenas brinquedos, muitas pessoas desenvolvem vínculos afetivos com essas bonecas, tratando-as como filhos de verdade. Casos extremos, como disputas judiciais por guarda após separações e solicitações de cerimônias religiosas, têm gerado debates nas redes sociais.

A repercussão também aumentou após a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovar um projeto que institui o “Dia da Cegonha” no calendário da cidade. A proposta, a ser comemorada em 4 de setembro, visa homenagear artesãos que confeccionam as bonecas 'reborn'.

Além disso, vídeos encenando partos de bonecas têm se tornado virais em plataformas como TikTok e Instagram, alimentando tanto o humor quanto a crítica por parte do público.

